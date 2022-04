Fiéis retornam à igreja para participar da Missa Crismal

Do Diário do Grande ABC



15/04/2022



Tradicionalmente realizada na Quinta-feira Santa pela manhã, a Missa Crismal, também conhecida como a Missa dos Santos Óleos, foi celebrada ontem presencialmente após dois anos consecutivos sem a presença dos fiéis, devido à pandemia da Covid-19.



A missa foi presidida pelo bispo dom Pedro Carlos Cipollini, na Igreja Matriz, em Santo André, e contou com a presença do bispo emérito dom Nelson Westrupp, dos padres, diáconos, religiosos, seminaristas e dos católicos da Diocese de Santo André.



A cerimônia religiosa consiste em dois pontos fundamentais: a bênção dos santos óleos e a renovação das promessas sacerdotais por parte do clero diante do bispo.



Dom Pedro iniciou a celebração dizendo sobre a importância da data, tendo em vista a dimensão sacramental, devido à consagração dos óleos, que são utilizados nos sacramentos do batismo, crisma, unção dos enfermos e ordem.



Durante a homilia, o bispo relembrou que Jesus vem como o bom samaritano e derrama o óleo sobre as feridas e ensina sobre reconstrução e restauração da vida na sociedade, “Deus conta com cada um para esta tarefa, em especial, seus sacerdotes. O que impulsiona é o amor de Deus”, explicou.



O bispo continuou a leitura dirigindo-se aos presbíteros. “Meus queridos sacerdotes, celebrem a eucaristia para o povo. Celebrem também com fervor a oitava da Páscoa. Caríssimos, vocês são a honra e coroa de nossa igreja, que pede a cada um de vocês: voltem ao primeiro amor. Todos os carismas estão em função do serviço, mas assim está o carisma de pastores e mestres. Agradeço nosso clero pelo trabalho e generosidade na pandemia, com muito sacrifício por parte de todos, muitas vezes pondo em risco a própria vida. Deus seja louvado por este testemunho de fidelidade”, disse dom Pedro.



Em seguida, os padres presentes fizeram a renovação de suas promessas e foram apresentados ao bispo diocesano os santos óleos do crisma, enfermos e batismo.



Seguindo o rito da celebração, dom Pedro, cercado pelos sacerdotes, abençoou os óleos dos catecúmenos, utilizados no sacramento do batismo.



Esses óleos recebem durante a consagração a mistura do bálsamo, o que lhe confere um cheiro agradável, pois o cristão deve irradiar “o bom perfume de Cristo”, e o sopro do bispo, como sinal do Espírito Santo.



Ao fim da celebração, dom Pedro empossou padre Everton Gonçalves como vigário episcopal para a pastoral e agradeceu a presença dos padres, diáconos, seminaristas e fiéis presentes: “Desejo uma feliz santa Páscoa, repleta de esperança”.



AGENDA DO BISPO

Hoje ocorrem diversas ações para celebrar a Sexta-feira Santa na região. Às 8h, o bispo realiza vigília na Catedral Nossa Senhora do Carmo, na região central de Santo André.



O líder religioso segue para a Comunidade Nossa Senhora Aparecida, na Paróquia Santa Luzia, em Ribeirão Pires, onde promoverá às 15h ato litúrgico em adoração à Nossa Senhora Aparecida.