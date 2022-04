Moradores de Camilópolis pedem por mais segurança

Thaina Lana

Diário do Grande ABC



15/04/2022 | 07:58



Segurança pública foi o principal tema abordado na 12ª reunião contributiva do Marco Regulatório de Santo André. Mesmo com a chuva e o tempo frio, cerca de 50 moradores marcaram presença na audiência realizada ontem à noite na Vila Camilópolis.



A região representa o sétimo território da cidade, que contempla os seguintes bairros: Jardim das Maravilhas, Jardim Santo Antônio, Jardim Utinga, Vila Camilópolis, Vila Francisco Matarazzo, Vila Lucinda e Vila Metalúrgica.



O primeiro participante da noite foi o morador José Carlos, que solicitou a instalação de câmeras de segurança para reduzir a sensação de medo nos habitantes da região. “São diversas ocorrências de arrastão no ponto de ônibus e nas escolas. Precisamos de câmeras para aumentar a proteção das pessoas”, pontuou.



A mesma demanda foi apresentada por Mauro Silva, que ainda falou sobre o Córrego do Oratório. “Esse é um problema antigo aqui, mas que ainda não foi resolvido. Precisamos melhorar o saneamento básico e a sustentabilidade do entorno do córrego”, destacou o morador.



A próxima reunião ocorrerá na terça-feira, na Vila João Ramalho.