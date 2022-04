Fundamental durante a pandemia, CHM de Santo André faz 110 anos

Da Redação

14/04/2022 | 00:01



O CHM (Centro Hospitalar Municipal) Dr. Newton da Costa Brandão, em Santo André, completou 110 anos no dia 8 de abril. Para celebrar a data, os departamentos da diretoria e qualidade da unidade promoveram um evento no anfiteatro do equipamento, aberto aos profissionais da saúde, na manhã de terça-feira.

“O CHM completa 110 anos em um momento que traz significado ainda mais especial a este equipamento de saúde. Depois de nos ajudar a resistir à pandemia de Covid-19, o hospital retoma suas especialidades e cirurgias. O local, que passou por diversas intervenções e modernizações, está preparado para atender a nossa gente com infraestrutura e humanização”, pontuou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O evento contou com a participação do padre Luis, da capelania católica, do pastor Fábio, da capelania evangélica, e do pai Levi, representando a matriz africana. Também estavam presentes profissionais da rede de saúde, representantes do Conselho Municipal de Saúde e do Comitê da População Negra, além do grupo de voluntárias Rosinhas e Naninhas do Riso.

A diretora do hospital, Maria Odila Gomes Douglas, realizou a abertura do evento e, emocionada, falou sobre a importância de fazer parte desse momento histórico.

“Fui aluna da Faculdade de Medicina do ABC e passei um grande período aqui, fiz residência de clínica médica no hospital e, em 1989, comecei a trabalhar no CHM após ter passado em concurso. Em 1995 saí, voltei em 2017, e encontrei um hospital muito profissional oferecendo vários serviços, presenciei um progresso muito grande. O CHM é referência regional em bucomaxilo, oftalmologia e neurocirurgia. Além disso, nós fazemos aqui importantes cirurgias que os grandes hospitais da região, inclusive os estaduais, não fazem, temos ótimos resultados em cirurgia vascular, cirurgia plástica e temos inúmeros trabalhos científicos publicados em revistas internacionais”, explicou.

Empossado como secretário de saúde no início de abril, José Police Neto, que era o superintendente da Upae (Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos), comemorou a expressiva marca da unidade de saúde. “É motivo de grande satisfação estar à frente da Secretaria de Saúde no momento em que este importante equipamento público completa 110 anos de serviços prestados à população”, disse o titular da pasta.

Além de prestar atendimento de urgência e emergência em clínica médica, ortopedia e psiquiatria, o hospital oferece atendimento em outras oito especialidades. Também são realizados exames de imagem e laboratoriais.