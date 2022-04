Moradores do Boa Vista têm novo espaço de lazer

Da Redação



12/04/2022 | 08:22



A população do bairro Boa Vista e do entorno, em São Caetano, contam desde sábado com nova área de lazer e convivência. Isso porque o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) inaugurou a Praça Toshio Kawakami, na esqueina das avenidas Presidente Kennedy com Tereza Campanella. Esta é a oitava área verde da cidade inserida no conceito de Praça da Família, com playground para crianças, aparelhos de ginástica para adultos e espaço pet.

A praça homenageia Toshio Kawakami, presidente do Grupo Escoteiro São Caetano e vice-presidente das Casas Pernambucanas, que morreu em 2020. No local foi instalado o letreiro Kennedy, que desde 2021 estava na Praça dos Imigrantes. Os trabalhos foram realizados pela Secretaria de Serviços Urbanos. O investimento total foi de R$ 200 mil.

“Não há maior reconhecimento para um gestor público do que ver a população abraçando as suas ações, neste caso com as pessoas ocupando as praças da família. Essa região era subutilizada. Com essa inauguração, concluímos a reurbanização desse trecho, que iniciamos em 2020, com a criação do acesso direto à Rua Marina, facilitando a saída dos motoristas para Santo André”, lembrou Auricchio.

“Esta é uma justa homenagem ao Chefe Toshio, um ser humano de enorme desprendimento, que dedicou a sua vida a servir ao próximo”, concluiu o prefeito, que foi homenageado pelos escoteiros com uma placa.

Filho de Toshio Kawakami e atual chefe do Grupo Escoteiro de São Caetano, Edson Kawakami agradeceu o apoio da Prefeitura ao escotismo. “Dá enorme demonstração de zelo aos jovens ao colocar seus recursos à disposição do Movimento Escotista. Um ambiente saudável, de fraternidade e civismo, que trabalha por crianças e jovens melhores, por um mundo melhor”, destacou.

“Chefe Toshio está eternizado na história da nossa cidade porque, além de se destacar no campo profissional, teve olhar sensível a nossa comunidade, aos nossos jovens. Deu enorme contribuição para a formação de gerações melhores”, afirmou o deputado estadual Thiago Auricchio (PL).

TRAJETÓRIA

Toshio Kawakami nasceu em Franca, em 10 de junho de 1940. Chegou em São Caetano ainda criança e, em 1969, casou-se com Fumie Goto Kawakami, com quem teve três filhos e seis netos. Formado em economia e ciências contábeis, atuou por 56 anos nas Casas Pernambucanas, chegando a assumir a presidência de uma das maiores redes varejistas do País.

Ingressou no escotismo em 1985, juntamente com Fumie. Em 1987, foi convidado a assumir a presidência do Grupo Escoteiro de São Caetano, onde permaneceu até a sua morte, em 31 de agosto de 2020.