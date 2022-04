Umatch: curiosidades sobre o app de namoro exclusivo para universitários

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/04/2022 | 10:55



Umatch é um aplicativo para Android e iOS exclusivo para universitários – público mais engajado nos dating apps. Criado por alunos da USP, alcançou mais de 9 mil pré-inscritos antes mesmo do lançamento e, atualmente, já conta com mais de 80 mil usuários. Com o objetivo de atingir a marca de 100 mil participantes ainda em abril, o app vem crescendo de forma acelerada.

Desde março, a Umatch está disponível para todo o Brasil e já gerou mais de 1,7 milhão de matches, entre mais de 80 mil pessoas. A volta às aulas presenciais, que estavam suspensas por conta da pandemia de covid-19, e a expansão nacional, fizeram com que o percentual de usuários ativos por dia no aplicativo subissem em 100%.

A seguir, confira algumas curiosidades que tornam o app atraente para universitários.

1. Filtro universitário

O principal diferencial da Umatch é aproximar pessoas que se identificam e vivem a mesma fase da vida. O filtro Universitário é uma funcionalidade na qual é possível encontrar usuários de acordo com universidade, campus e curso. Útil tanto para quem quer tentar um match com alguém específico da sua faculdade, quanto para quem quer interagir conhecendo outros universitários. A função também incentiva os internautas a interagir e é uma boa oportunidade para puxar o primeiro assunto.

2. Convite

Como forma de garantir que os usuários são realmente estudantes, para se cadastrar na Umatch é necessário ter um convite, cedido por um grupo universitário, que são as atléticas ou centros acadêmicos, ou um amigo que já esteja no app. Cada novo perfil tem direito a dois novos convites.

3. Verificação

Para evitar contas falsas, mesmo com um convite e após o cadastro, o perfil passa por uma verificação que exige o envio de documentos que comprovem o vínculo com a universidade, como boletos, carteira estudantil, comprovante de matrícula ou e-mail universitário. As informações enviadas são checadas por um sistema antifraude que as cruza com os dados de outros usuários da base, para evitar duplicidades. Ao fim, o cadastro ainda passa por um crivo humano, antes de ser aprovado na plataforma.

4. Maior presença feminina que outros apps

O sistema de verificação da Umatch ajudou a garantir uma alta adesão das mulheres. Ao garantir somente perfis verificados, o app atraiu um público 43% feminino, frente a 23% da média do mercado, de acordo com o Relatório de Aplicativos de Namoro, divulgado pelo Statista.

5. Gamificação

Para quem deseja liberar funções premium sem ter que desembolsar nenhum real, a Umatch possui objetivos diários que, quando realizados, liberam Ucoins, moedas que podem ser trocadas por benefícios como ver quem o curtiu sem antes ter que curtir a pessoa e ter prioridade na fila do crush. Os objetivos vão desde iniciar uma conversa ou retomar papos antigos até curtir perfis da mesma faculdade.