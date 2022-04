Abel Ferreira demonstra descontentamento com arbitragem, mas evita fazer críticas

10/04/2022 | 11:12



O técnico Abel Ferreira avaliou que o Ceará teve total mérito por vencer o Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro, mas revelou muita insatisfação com a arbitragem feita por Caio Max Augusto Vieira. O português evitou tocar no tema durante a entrevista coletiva após o jogo para que não fosse penalizado por suas falas, mas chegou a dizer que deixou o campo durante revisão do VAR para não ser expulso.

"Saí do campo para evitar expulsão, foi tão escandaloso... Não façam mais perguntas sobre isso porque vou dizer aquilo que não quero e ser punido por isso. Acho que as imagens falam por mim desde o primeiro minuto de jogo. Estou muito triste porque meus jogadores não venceram. Hoje o Ceará foi melhor, este não é o Palmeiras de dias atrás, mas o orgulho que sinto pelo time é o mesmo."

O incômodo de Abel ficou aparente durante a partida, o técnico do Palmeiras recebeu cartão amarelo por reclamação com o trio de arbitragem. Durante a revisão do VAR nos acréscimos do segundo tempo para checar um pênalti para o time paulista, Abel deixou o banco de reservas. O treinador retornou a tempo de ver Gustavo Gómez cobrar e marcar o gol, que selou o placar de 3 a 2.

O time do Palmeiras teve um dia a menos de intervalo entre partidas do que o Ceará e o cansaço mental e físico foi fator citado por Abel Ferreira.

"Todas rodadas são importantes, vamos encarar o campeonato jogo a jogo. Foi um jogo difícil, não bastasse a viagem cansativa e o pouco tempo de recuperação, começar a perder por 2 a 0 foi muito duro. Temos que dar os parabéns ao nosso adversário e assumir que hoje não conseguimos. Ficamos sem energia mental e física, eles aproveitaram muito bem. Não fizemos um bom jogo, não conseguimos ser a equipe que costumamos ser em casa. Assumo a responsabilidade inteira", finalizou Abel.

O Palmeiras estreará em casa na Libertadores na próxima terça-feira, quando recebe o Independiente Petrolero no Allianz Parque. Pelo Brasileirão, o time jogará fora de casa contra o Goiás no próximo fim de semana.