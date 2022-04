Candidatura de Chuchu está em banho-maria

Da Redação



09/04/2022 | 11:58



Apesar de ter se lançado como pré-candidato a deputado estadual por São Bernardo, o movimento do vereador Paulo Chuchu (PRTB) ainda está em banho-maria. O parlamentar externou o incômodo de não contar com a retaguarda de um grande partido nem com o empenho daquele que acredita ser seu principal cabo eleitoral, o deputado federal pela Capital e filho do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), Eduardo Bolsonaro (PL), de quem é próximo. Chuchu chegou ao Parlamento de São Bernardo com o carimbo de político bolsonarista e tinha o caminho já desenhado. Ao que tudo indica, entretanto, o vereador deverá lutar para que seus planos não naufraguem.

Bastidores

PSD vai com quem?

O vereador de São Caetano César Oliva (PSD) tem demonstrado entusiasmo com a possibilidade de sair a deputado estadual na eleição de outubro. Nos corredores do Legislativo, o que muita gente tem ouvido é que há espaço entre o eleitorado da cidade para dar força ao desejo de disputar uma vaga na Assembleia. A questão é que seu colega de partido, o também vereador Jander Lira, já se colocou como pré-candidato. A expectativa é saber como a direção estadual do PSD irá solucionar esse impasse.

Onde há fumaça há fogo?

Na última sessão na Câmara de São Bernardo, cheiro forte de queimado acabou por encerrar a plenária. Vereadores, asesores e até mesmo parte da imprensa que acompanhavam as atividades dos vereadores acabaram sentindo o forte odor de fio queimado, e não esconderam certa preocupação com o risco de incêndio. A administração legislativa acionou equipe de manutenção, que logo identificou o problema: um dos reatores usados para manter o ar-condicionado ligado estava em curto. Logo os parlamentares aproveitaram para deixar o plenário, incentivados pela falta de projetos a serem apreciados. Em meio à movimentação, o presidente do Legislativo, Estevão Camolesi (PSDB), agiu rápido e encerrou a atividade do dia. Esse fato, entretanto, foi o mais próximo que os parlamentares chegaram de algum perigo, já que as sessões na cidade seguem mornas.