O cinema chega ao Brasil. Com vocês, a fotografia animada. Antecedentes da vinda do Carlos Gomes.

E a Semana Santo André é aberta com uma aula do professor Antonio de Andrade, velho companheiro da Memória e um dos componentes do SOS Carlos Gomes. O cinema, como ele surgiu no mundo antes de chegar a Santo André? Este é o tema da primeira parte deste artigo.

Cinco minutos de emoção

Texto: Antonio de Andrade

Com espantosa rapidez a invenção do cinema expandiu-se mundo afora. No caso brasileiro a chegada da mais significativa inovação tecnológica do final do século XIX não foi diferente.

Em 17 de agosto de 1896 o jornal “O Estado de S. Paulo”, menos de oito meses após a primeira exibição pública de cinema realizada em Paris pelos irmãos August e Louis Lumiére, informava em curta nota de primeira página: “Um cinematographo, o primeiro introduzido na América do Sul, está, há dois dias, funcionando em um prédio. O maravilhoso trabalho desse aparelho merece ser visto por todos”.

Na época a projeção de filmes era mencionada nos jornais brasileiros como “photographia animada” ou “vistas animadas”.

O conteúdo dos filmes, com duração média ao redor de cinco minutos, reproduzia fatos do cotidiano europeu, desde paisagens das grandes cidades até competições esportivas.

Os locais de projeção iam de teatros a circos.

A primeira sala especialmente construída no Brasil para a projeção de filmes foi instalada na Rua do Ouvidor no Rio de Janeiro em 31 de julho de 1897.

Ao mesmo tempo inúmeros estrangeiros vieram ao Brasil trazendo equipamentos de projeção e promovendo exibições temporárias em localidades de norte a sul do país.

Filmagens começaram a ser feitas no Rio e São Paulo, entre elas vistas de São Paulo e Santos.

Domingo na Semana Santo André 2022

Professor Andrade focaliza as primeiras imagens animadas do Grande ABC





REVOLUÇÃO EM FESTA. Comício de 1932 em Santo André. Na fachada do Cine Carlos Gomes, o distintivo do Clube Atlético Rhodia



NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

O terceiro programa focaliza o tempo da Quaresma: espiritualidade, religiosidade e responsabilidade.

O Dia da Água, o Dia da Bíblia.

A Feira da Fraternidade em Santo André e a Festa do Cambuci em Paranapiacaba.

E o aniversário andreense, com foco na reabertura do Cine Carlos Gomes.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Amanhã, sábado, 9, às 7h. Rádio ABC AM (1.570).

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 8 de abril de 1992 – ano 33, edição 8040

MANCHETE – PSDB racha e já disputa cargos no novo ministério de Collor. Tucanos e PFL brigam por espaço no governo.

SANTO ANDRÉ – Avamileno vai apoiar Granado na disputa para ver quem será o candidato do PT na sucessão de Celso Daniel: Cicote, que venceu as prévias, não crê em migração de votos.

ANIVERSÁRIO – João Ramalho aguarda ansioso a chega dos automóveis e a descoberta da lâmpada elétrica (Pirelli).

O berço da Rhodia está fazendo 439 anos.

Parque Guaraciaba será inaugurado hoje (8-4-1992).

Hospital Municipal comemora 80 anos.

ECONOMIA – Com um visual mais moderno, utilizando diferentes tons de cores, a Acisa comemorou ontem (7-4-1992) a restauração de sua sede. “Queremos transformar a Acisa num ponto de referência da cidade” (Wilson Ambrósio, presidente).

EM 8 DE ABRIL DE...

1553 - O povoado de Santo André da Borda do Campo é elevado à categoria de vila. Antonio d''''Oliveira, representando Martim Afonso e acompanhado do provedor Brás Cubas, levanta pelourinho na povoação fundada por João Ramalho, dando-lhe o nome de Vila de Santo André. Uma vila que ficava no atual Grande ABC e que seria extinta sete anos depois, em 1560.

1917 - Paschoalino Assumpção nasce em Paranapiacaba. Ferroviário, servidor da Previdência Municipal de Santo André. Esportista e memorialista. Foi presidente da Liga de Futebol de Santo André. Criou e coordenou o Gipem – Grupo Independente de Pesquisadores da Memória. Um homem bom.

1957 - Instalado o Corpo de Bombeiros de Santo André, que nesta primeira experiência não prosperou.

1962 - Inauguradas as novas (e ainda atuais) instalações de um cinquentão, o Instituto de Educação Américo Brasiliense, de Santo André.

SANTOS DO DIA

Santa Júlia Billiart (1751 - 1816) fundou a Congregação das irmãs de Nossa Senhora de Namur.

NS da Penha, padroeira de São Paulo.

Walter de Pontoise

HOJE

Dia Mundial da Luta contra o Câncer

Dia Mundial da Astronomia

Dia da Natação

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Grande ABC, hoje é o aniversário de Santo André. São duas cidades e duas histórias. O município atual nasce como uma estação ferroviária, inaugurada em 16 de fevereiro de 1867.

No Estado de São Paulo é também o aniversário de Amparo. Capela de Nossa Senhora do Amparo é oficializada em 8-4-1829. O município surge em 1857, separando-se de Bragança Paulista.

Uma capital: hoje é o aniversário de Cuiabá, capital do Mato Grosso, fundada em 1727.

Pelo Brasil: na Bahia, Caém; no Maranhão, Coroatá; no Rio Grande do Sul, Gravataí e Quaraí; no Mato Grosso do Sul, Iguatemi e Nioaque; no Pará, Santa Cruz do Arari; e em Pernambuco, Timbaúba.

