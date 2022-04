Na estreia de Dança dos Famosos, Jojo Todynho se derrete por filho de Renato Góes e dispara: Estou doida pra ser mãe

04/04/2022 | 09:10



A noite do último domingo, dia 3, foi marcada pela grande estreia da nova temporada de Dança dos Famosos no Domingão com Huck. No primeiro dia de apresentações do time feminino, Jojo Todynho, Ana Furtado, Gkay, Jéssica Ellen, Vitória Strada e Zezé Polessa arrasaram no forró.

Nos bastidores do programa, Jojo foi tietar o júri artístico da noite: Fátima Bernardes e o ator Renato Góes. Ao chegar próximo do protagonista da primeira fase de Pantanal, a cantora não aguentou e expressou seu carinho pelo filho recém-nascido do artista - Francisco, fruto do casamento com Thaila Ayala.

- Meu útero está coçando, que eu estou doida pra ser mãe. Vou roubar ele pra mim. Gente, que delícia ele.

Será que vem bebê Todynho por aí?