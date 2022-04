Morre escritora Lygia Fagundes Telles aos 98 anos de idade

03/04/2022 | 12:10



Aos 98 anos de idade, Lygia Fagundes Telles morreu em São Paulo, na manhã deste domingo, dia 3, de causas naturais.

A escritora ocupava a cadeira n°16 da Academia Brasileira de Letras desde a década de 80 e colecionava prêmios como o Jabuti e Camões. Ao longo da carreira teve suas obras traduzidas para o alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, polonês, sueco, tcheco e português de Portugal.

Ainda nos anos 1950, foi publicado o livro Histórias do Desencontro, que recebeu o Prêmio do Instituto Nacional do Livro. Já em 1967, Lygia escreveu o roteiro para cinema de Capitu, baseado em Dom Casmurro.