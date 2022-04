Santo André FC empata por 1 a 1 com o Carlos Barbosa

Da Redação

03/04/2022 | 07:01



Santo André FC e Carlos Barbosa empataram por 1 a 1 pela segunda rodada da Liga Nacional de Futsal, em confronto disputado ontem, no início da tarde, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo. Pedro Rei marcou para o time gaúcho e de Xaropinho foi o artilheiro andreense no confronto.

Com o resultado, as equipes que haviam vencido na estreia, somam quatro pontos cada uma dividindo a terceira posição na classificação da Liga, atrás apenas do Corinthians e do Cascavel, as duas únicas equipes que asseguraram os 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas. Agora o Santo André FC só volta a jogar na sexta-feira, dia 15 de abril, quando visita o São José, no Ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos, no Interior.

O primeiro tempo foi muito disputado, com muita marcação e poucas oportunidades de finalização, tanto que ninguém conseguiu tirar o zero do placar. Numa chegada do time andreense, o goleiro Pedro Bianchini lesionou a mão e precisou dar lugar a Ryan, que entrou bem no jogo e manteve a meta do Carlos Barbosa sem ser vazada.

Na segunda etapa o equilíbrio se manteve entre as equipes mas, em uma escapada rápida do time gaúcho, Pedro Rei finalizou cruzado e fez o gol do Carlos Barbosa. O Santo André FC teve maturidade suficiente para reagir. Xaropinho, em boa tabela, chegou dentro da área para empatar a partida.

As duas equipes ainda estouraram o número de faltas, mas não surgiu a possibilidade de cobrança de tiro livre e o placar se manteve empatado.