Luísa Sonza é confirmada no Rock In Rio e Gilberto Gil será homenageado

02/04/2022 | 09:10



Luísa Sonza ativou o modo turbo da carreira e está com tudo! Logo após quebrar recordes com o remix de Sentadona, a cantora foi confirmada no line-up do Rock In Rio 2022 faltando apenas quatro dias para a abertura das vendas para o público geral. E detalhe: a dona do álbum Doce 22 irá se apresentar no mesmo dia que Justin Bieber e ainda promete agitar a performance com a participação de Marina Sena, voz do hit chiclete Por Supuesto.

Além da loira, o primeiro domingo do festival terá homenagem a Gilberto Gil, que fará um show especial com a família: Bem Gil, João Gil, Nara Gil, Flor Gil, José Gil, Marcelo Costa, Danilo Andrade, Diogo Gomes e Thiago Queiroz.

Pensa que acabou? Nada! O artista será lembrado durante os sete dias do evento, com projeções de momentos da sua carreira nos telões, camarins e backstage. Legal, né?

O Rock in Rio vai rolar nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.