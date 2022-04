Will Smith renuncia à Academia do Oscar após tapa em Chris Rock

02/04/2022 | 08:11



Nesta sexta-feira, dia primeiro, Will Smith revelou que renuncia como membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, por conta de toda a situação acerca do tapa que deu em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar de 2022.

Segundo o New York Times, Will fez uma declaração na qual disse que traiu a confiança da Academia e que sua conduta foi chocante e sem desculpas.

Eu respondi diretamente ao aviso de audiência disciplinar da Academia, e irei aceitar integralmente toda e qualquer consequência por minha conduta. Eu privei outros indicados e vencedores de suas oportunidades de celebrar e serem celebrados por seus trabalhos extraordinários. Estou de coração partido.

O ator concluiu falando que não quer que algo assim aconteça novamente.

Mudanças levam tempo e eu estou comprometido a fazer minha parte para garantir que eu nunca permita que violência fale mais alto que a razão.

Ainda segundo a publicação, a renúncia de Will faz com que ele deixe de ter acesso a eventos da Academia e também não poderá votar nas premiações, mas ele ainda pode ser indicado em categorias pois isto independe de a pessoa ser membro ou não.