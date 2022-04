Vidente previu acidente com algum brother do BBB22 machucando a cabeça

01/04/2022 | 12:11



Olha só essa história! Uma astróloga fez previsões sobre o BBB22 e agora está viralizando nas redes sociais. Monica Boufiglio indicou que um dos brothers sofreria um acidente e machucaria a cabeça. Ela não mencionou acontecimentos fatais, mas falou sobre a presença de um carro.

- Alguém machucando a cabeça e tendo que dar ponto, espero que não seja nenhum tipo de agressão na cabeça. O que o mapa está falando?Alguém machucando gravemente os olhos ou a cabeça, espero que não seja nenhum tipo de briga. Como deve ter patrocínio de alguma empresa automobilística, aqui aparece a presença também de carro. Eu sei que tem aquelas situações que 500 pessoas entram dentro de um carro e o último que ficar vai ganhar o carro, isso acontece aqui. Mas isso pode ter algum dissabor na área de saúde de algum participante. Algum participante pode ter alguma coisa como convulsão ou algo do tipo.

E não para por aí. No início do mês de março, o Cigano Iago também causou preocupação ao fazer algumas premonições perigosas envolvendo o BBB22. Em entrevista ao PodcasTV, o sensitivo anunciou que uma pessoa morreria dentro do reality show da Globo. Segundo ele, esta seria a última edição do programa e a emissora teria que fechar as portas.

- Vai ter uma tragédia dentro do Big Brother e não vai ter mais Big Brother. Nos próximos dias vai morrer uma pessoa dentro do Big Brtother. Nesse ano vai ter uma tragédia, uma briga de faca. A Rede Globo vai fechar as portas até outubro de 2023.