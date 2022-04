Só clássicos na roda de samba de Roberta Sá

01/04/2022 | 08:10



A relação da cantora Roberta Sá com o samba é algo que sempre esteve presente em seus álbuns e projetos. Porém, agora, na volta aos palcos nesta fase mais amena da pandemia, ela dedica um show exclusivamente a ele.

O SambaSá, como foi batizado, traz a cantora interpretando músicas que foram sucesso nas vozes de Zeca Pagodinho, Xande de Pilares, Martinho da Vila, Dudu Nobre e Jorge Aragão. Entre elas, Coração em Desalinho, Fala Baixinho, Maneiras e Alguém me Avisou.

"O repertório desse show é um passeio por tudo o que ouvi e me fez amar o samba. Tem de D. Ivone Lara a Mumuzinho, contempla o repertório de Beth Carvalho a Alcione, além de clássicos do meu repertório, como Samba de Um Minuto", conta Roberta ao Estadão.

Como toda roda de samba, o SambaSá também deve trazer alguns improvisos, inclusive do repertório. "Para isso, eu conto com um time de músicos experientes em palco e em roda. Músicos que amam tocar e trocar. Sendo assim, o público participa e dá o tom da apresentação junto com quem está no palco", diz a cantora.

A banda de Roberta é formada por Alaan Monteiro (cavaco e bandolim), Gabriel de Aquino (violão), João Rafael (baixo), André Manhães (bateria), Pedrinho Ferreira (pandeiro, congas, caixa, repique de anel, tamborim, efeitos) e Jéssica Araújo (surdo, tantã, pandeiro, tamborim, efeitos).

Sáb. (2), 22h. Casa Natura Musical.

R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. Ingressos de R$ 70 a R$ 190. bit.ly/3Nyq4Io

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.