Trens diretos para Jundiaí. Um poema de Américo Del Corto. Um café na Padaria Central.

O nome “Jundiaí” voltou a ser lido na Estação Ribeirão Pires. Um rodizio é estabelecido. O trem que vem de Rio Grande da Serra segue direto para Jundiaí, enquanto o seguinte para em Francisco Morato. Para a CPTM (Cia. Paulista de Trens Metropolitanos) é o “Serviço 710”. Para o usuário, o retorno de uma comodidade que os tecnocratas eliminaram muitos anos atrás.

Agora é aguardar, sentado para não cansar, que os trens de passageiros voltem a descer a Serra do Mar rumo a Santos, servindo Paranapiacaba e Piaçaguera. Quando isso ocorrer, teremos o retorno do velho trajeto entre Santos e Jundiaí, via Grande ABC. Por ora, um sonho distante.

O tal “Serviço 710” entrou em operação em maio de 2021.

UM POEMA

No encerramento da II Semana Ribeirão Pires 2022, um poema do saudoso Américo Del Corto. “Quando fazíamos os programas na rádio (Pérola da Serra FM), o Sr. Américo deu-me uma apostila com versos, sonetos e música de sua autoria”, conta o historiador Octavio David Filho, que selecionou o poema dos versos que se seguem:

Vês, Ribeirão Pires, cidade querida

como a vida nos é interessante:

enquanto tu sobes a cada instante,

eu vou iniciando a minha descida...

Américo Del Corto, autor do hino de Ribeirão Pires, partiu em 14 de março de 2018, aos 96 anos.

NOMES

A sede do Ribeirão Pires FC foi construída à Rua Albuquerque Lins, posteriormente Avenida Santo André, atual Rua Ernesto Menato.

Octavio David Filho

ADNAN E LUIZ AMÉRICO

Domingo: Memória inicia a III Semana Ribeirão Pires 2022. Em pauta, dois craques do futebol da cidade. Adnan e Luiz Américo, amigos desde a infância, um dia foram de trem até o Corinthians. Fizeram teste no terrão. Foram aprovados. Correram mundo. E mantiveram-se fiéis à sua Ribeirão Pires.

Crédito das fotos 1 e 2 – Projeto Memória

LINDAS SEMANAS! Uma nova indicação na Estação de Ribeirão Pires e os historiadores da cidade na Padaria Central: Ademar, Octavio e Pedro, a gratidão de Memória

DIÁRIO HÁ 30 anos

Quarta-feira, 1º de abril de 1992 – Ano 33, edição 8034

MANCHETE – Collor não consegue atrair oposição para o Ministério. PSDB, PMDB e PDT descartam oficialmente composição com o governo.

SANTO ANDRÉ – O prefeito Celso Daniel designou Wilson Roberto Stanziani de Souza para a secretaria executiva do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André. Suzana Cecília Kleeb passa a ocupar a secretaria adjunta.

RÁDIO – Programa tira dúvidas de Português. A nova Diário AM leva ao ar todas as quartas-feiras o “Momento Cultural IESA” (Instituto Educacional de Santo André), sob o comando do professor José Lazzarin.

ESPORTES – A Parmalat oficializou ontem (31-3-1992) a contratação do ex-gerente geral de esportes da Pirelli, José Carlos Brunoro, como diretor de esportes.

EM 1º DE ABRIL DE...

1912 – O carpinteiro Macário Oliveira do Sacramento nasce em Tabuleiro de Marau, Ibiaçu, litoral sul da Bahia, onde viveu os primeiros 60 anos de vida. Mudando-se para Diadema em 1972, Sr. Macário viveu até os 106 anos, deixando um longo depoimento à Memória e ao historiador Walter Carreiro.

1937 - Fundado, no bairro Pedreira, Estação Rio Grande (da Serra), o Clube Atlético Beneficente Pedreira.

1952 – O engenheiro Francisco Prestes Maia visita Santo André. Veio para uma observação sobre a situação física da cidade, a fim de proceder a estudos de urbanização. Percorreu a cidade em companhia do prefeito Fioravante Zampol.

1957 – Tramitava na Câmara Municipal de Santo André projeto de lei visando instituir prêmios municipais de arquitetura a serem conferidos bienalmente aos mais belos edifícios construídos.

Deputado Queiroz Filho nomeado secretário estadual da Justiça. NOTA – Queiroz Filho é hoje nome de rua na Vila Humaitá, em Santo André.

HOJE

Dia do Trote

Dia da Mentira

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de São Miguel Arcanjo (1889) e Arealva (1949).

Pelo Brasil: na Bahia, Caatiba, Fátima e Itarantim; no Piauí, Hugo Napoleão; e em Minas Gerais, São Lourenço.

SANTOS DO DIA

São Hugo de Grenoble

Ludovico Pavone

