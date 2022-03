Troca de elogios entre técnicos dá o tom antes da 1ª final

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/03/2022 | 09:26



São Paulo e Palmeiras escrevem hoje, a partir das 21h40, no Estádio do Morumbi, o primeiro capítulo da final do Paulistão 2022. Será o reencontro dos finalistas da edição do ano passado, que terminou com o Tricolor como campeão. Assim, de um lado a expectativa é de um desfecho similar, enquanto de outro a tentativa é de dar o troco no rival.

Ontem, os técnicos Rogério Ceni e Abel Ferreira, acompanhados pelos jogadores Rafinha e Gustavo Gómez, compareceram na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol) para coletiva de imprensa sobre o primeiro encontro ­ a volta será domingo, às 16h, no Allianz Parque. E o que se viu durante a entrevista foi um clima de cordialidade entre os treinadores, bem diferente do ambiente criado pelas diretorias nos dias anteriores.

"Dentro da nossa casa, sabemos que enfrentar o Palmeiras no domingo só com a torcida palmeirense é difícil, por isso vamos tentar a vitória. É um confronto em que as duas equipes tentam a vitória no seu sistema, mas os dois tentando a vitória a todo custo. Ninguém ganha Libertadores por acaso, mas ganha com administração de grupo, trabalho", destacou Rogério Ceni. "O Palmeiras tem um ataque veloz, dois jogadores importantes de armação, faz saída com três na defesa... O problema é que são talentosos. Confiamos também no potencial coletivo e individual dos nossos jogadores, jogadores jovens que formam principalmente o setor de meio do nosso time", disse o comandante são-paulino.

"Falando do adversário, vocês têm uma amostra do que foi o jogo lá (no Morumbi, pela primeira fase, quando o Palmeiras venceu por 1 a 0). Começou equilibrado e abrimos o marcador. Nosso adversário nos empurrou para trás, muito bem organizado, uma equipe que joga com muita gente por dentro, com jogadores jovens eexperientes. Fico acima de tudo muito contente, porque estão as duas melhores equipes na final, o que nem sempre acontece. Isso mostra o mérito e o trabalho dos dois treinadores, dois elencos e dois clubes", exaltou Abel Ferreira. "Acho que neste jogo de ida (o São Paulo) tem essa vantagem com seu público. É muito forte em casa. Vamos procurar impor nosso jogo. Somos nós contra eles, nossas intenções são as mesmas deles, respeitamos muito, mas queremos vencer. É o nosso propósito. É uma equipe muito bem qualificada", completou o português.

No Tricolor, o lateral-direito Rafinha confirmou ter condições de atuar normalmente. Já no Verdão, o goleiro Weverton, que voltou da Seleção em razão de lesão na mão esquerda, é dúvida.