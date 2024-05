5ª Corrida Ossel Run é destaque de domingo em Santo André

Tradicional no Grande ABC, a Corrida Ossel Run terá a quinta edição realizada no domingo pelas ruas e avenidas de Santo André. O evento serve como um incentivo à saúde e ao bem-estar e faz parte do calendário oficial dos corredores da região. A Ossel Assistência é a principal patrocinadora do evento, com a Ossel Care.

A corrida, que reserva percursos de 5 Km e 10 Km para corredores, e de 5 km para quem optar pela caminhada, inclui a nova geração, com kits infantis (composto por número de peito e medalha para as crianças que concluírem a prova).

Na edição deste ano a expectativa é reunir cerca de 3.000 atletas no evento esportivo. “Fica o convite às famílias que tragam filhos, sobrinhos e netos”, diz Luciana Patara, diretora de Marketing da Ossel Assistência do Grande ABC.

A largada, prevista para as 7h30, será no Paço Municipal de Santo André (Praça IV Centenário). O percurso passará pela Perimetral, Avenida Santos Dumont, Rua Giovanni Batista Pirelli e Avenida Edson Danilo Dotto. A chegada também está programada para o Paço Municipal da cidade.

A entrega dos kits será realizada neste sábado (25) na loja da Decathlon do Shopping ABC (Piso Loft), em Santo André, das 11h às 20h. As inscrições estão encerradas.