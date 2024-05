Irmãs Takahashi vão às semifinais do Circuito Mundial de Tênis de Mesa

As irmãs de São Caetano, Giulia e Bruna Takahashi, derrotaram as francesas Guisnel/Loueillette por 3 sets a 0, nesta sexta-feira (24), e se classificaram às semifinais do torneio de duplas femininas do WTT Contender do Rio de Janeiro. Na chave masculina, Vitor Ishiy e Guilherme Trodoro também avançaram.