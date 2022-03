Jogos online de futebol: melhores opções para quem é fã do esporte

Da Redação

Do 33Giga



28/03/2022 | 22:55



Para quem é amante de futebol, é natural querer vivenciar a experiência dos campos. Pelo celular ou computador, no entanto, muitos fãs encontram jogos relacionados ao esporte. Os títulos envolvendo jogabilidade e estratégia, por exemplo, estão entre os que mais chamam a atenção dos usuários.

As casas online de apostas esportivas, além do jogo da roleta online e outros games, por sua vez, estão conquistando os brasileiros por trazer diversão e a possibilidade de ganhos em dinheiro. Nesse contexto, o conhecimento sobre esportes, sobretudo o futebol, pode ajudar o usuário a ter ainda mais lucro.

O fato é que existe uma variedade de games envolvendo o mundo dos esportes e do futebol, uma vez que as empresas de tecnologia estão investindo cada vez mais em inovações e experiências diferenciadas. A seguir, você descobre os melhores jogos online de futebol para celular ou outros dispositivos.

Os melhores jogos online de futebol

1. FIFA Mobile (smartphone e tablet)

O tão aclamado jogo de futebol dos consoles, agora na palma das suas mãos. O game traz opções de montar e gerenciar o time, além de desafiar amigos de forma online em campeonatos como a UEFA Champions League.

Os usuários que já usavam este jogo, podem continuar com seu progresso, utilizando os módulos atuais, trazendo mais jogadores e mais times para suas opções. Este título online é gratuito para smartphones Android e iOS.

2. Virtual Reality Football Club (VR)

O mundo dos jogos em realidade virtual vem ganhando cada vez mais adeptos e os games de futebol não ficariam de fora dessa. O Virtual Reality Football Club traz uma experiência realista em partidas online para até oito jogadores, além da possibilidade de criar rodadas privativas.

O jogo também traz um módulo de treinamento offline, para treinar e surpreender os amigos nas partidas online. Ele pode ser adquirido para as seguintes plataformas de jogos em realidade virtual: PlayStation VR, Oculus Rift e HTC Vive.

3. Pro 11: Online Football Manager (smartphone e tablet)

Esse game se difere da maioria dos títulos disponíveis, pois foca o gerenciamento de times em vez da jogabilidade do esporte em si. Nele, você decidirá as contratações e dispensas de jogadores, fechará patrocínios para o clube e coordenará os treinamentos.

Além disso, terá como funções manter o estádio em boas condições, realizando reformas no campo e nas arquibancadas. Tudo isso enquanto treina a equipe e aumenta a habilidade de cada jogador, de olho em novos talentos. Após formar seu time, poderá competir online com outros “managers”.

O jogo é gratuito para os smartphones e tablets com sistema iOS e Android.

4. Dream League Soccer (smartphone e tablet)

Neste jogo para celular, é possível montar sua equipe, tendo mais de 4 mil jogadores disponíveis de ligas de todo o mundo. O game conta com ótimos gráficos 3D e com precisão de passes para trazer uma melhor experiência durante a partida.

Por ser online, milhares de jogadores espalhados por todo o globo estão disputando entre si. A cada partida jogada, o usuário vai aumentando experiência, desempenho do time, melhora na classificação nas ligas presentes no jogo até chegar à elite do Dream League Soccer.

5. Pro Evolution Soccer (PC e consoles)

O rival do FIFA traz recursos diferentes que permite que seus jogadores adicionem times personalizados, utilizando mods. Para os players que gostam de jogar sozinhos, por exemplo, o PES traz o modo Master League. Esta modalidade envolve também o gerenciamento do time, além das partidas.

Na prática, o jogador precisa treinar o time, lidar com contratos e transferências, além de ir atrás de patrocínios para aumentar o orçamento de seu clube.