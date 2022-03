LeBron se irrita em incrível virada que deixa Lakers em situação delicada na NBA

28/03/2022 | 08:48



O estrelado elenco do Los Angeles Lakers tem oito jogos para evitar o vexame de ser eliminado na temporada regular da NBA. Neste domingo, depois de início arrasador e 39 pontos de LeBron James, a equipe levou incrível virada do New Orleans Pelicans em confronto direto, caindo para a 10ª posição e vendo até a vaga no play-in ameaçada. O astro ai irritado com a derrota em "jogo decisivo."

Depois de ir para o intervalo com 69 a 49 e chegar a abrir 23 pontos de vantagem (65 a 42), os Lakers perderam o fôlego, sobretudo após entorse no tornozelo de LeBron, e acabaram superados por 116 a 108, superados pelo rival na classificação e caindo para a 10ª colocação, com uma vitória sobre o San Antonio Spurs.

LeBron jogou no sacrifício após cair em cima do pé de Jaxson Hayes, no começo do segundo quarto. Com dores, optou por arremessos de linha de três - converteu nove - e evitou jogadas de explosão. Mesmo assim, o domínio dos Lakers era tranquilo até o começo do terceiro período.

Os lances de três que faziam a diferença para os visitantes, acabaram sumindo após o descanso e, com somente um acerto em 11 tentativas, os Lakers permitiram a reação. Os Pelicans fizeram 41 a 25 no terceiro período, para desespero de LeBron.

"Desperdiçar uma vantagem como essa em qualquer jogo parece f...", lamentou James. "Desculpe minha linguagem, mas é assim que parece. Cheguei aqui com a mentalidade e entendendo que seria uma atmosfera do tipo playoff, definições de playoff e coisas dessa natureza. Eu sabia disso desde o salto inicial. Parece mais uma oportunidade desperdiçada, obviamente, para mim e para nossa equipe", completou.

Na hora da decisão, nada mais deu certo e, com somente 14 pontos no período final, os Lakers somaram sua sétima derrota nos últimos 10 jogos com crescimento de Brandon Ingram, autor de 26 pontos para a virada dos Pelicans.

"Não tenho ideia de como terminei o jogo", explicou LeBron, após a contusão. "Está muito dolorido agora, mas eu não queria sair. Eu entendia o quão grande era o jogo para nós", enfatizou. "Porém, acabei perdendo toda a explosão, então muito do meu jogo esta noite foi jogado no perímetro. Eu realmente não conseguia entrar no garrafão como eu adoraria."

Os Lakers têm série dura no encerramento da temporada regular. Encaram Dallas Mavericks, Utah Jazz, novamente os Pelicans, Denver Nuggets, Phoenix Suns, Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder e, encerram em novo embate com os Nuggets.

O 10° lugar garante a última vaga para o play-in (jogo decisivo para os playoffs), que hoje seria diante do próprio New Orleans Pelicans. Acontece que os Spurs cresceram com três vitórias seguidas e, com um triunfo atrás apenas, ameaçam tiram a posição da equipe de LeBron.

Confira os resultados da NBA no domingo:

Brooklyn Nets 110 x 119 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 114 x 100 Utah Jazz

New Orleans Pelicans 116 x 108 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 114 x 104 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 134 x 112 Minnesota Timberwolves

Washington Wizards 123 x 115 Golden State Warriors

Detroit Pistons 102 x 104 New York Knicks