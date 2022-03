Água Santa decide vaga à final do Troféu Interior em Itu

Da Redação



O Água Santa enfrenta o Ituano, hoje, às 19h, em Itu, em partida única válida pela fase semifinal do Troféu Interior. O vencedor vai decidir o título contra o ganhador do confronto entre Botafogo e Inter de Limeira, que jogam no mesmo horário, em Ribeirão Preto.

O Ituano fez 19 pontos na primeira fase, mas na última quarta-feira sofreu derrota de 2 a 0 para o Palmeiras. Por ter melhor campanha entre os eliminados, o time de Itu entrou direto nas semifinais.

Já o Água Santa não conseguiu classificação. Somou 11 pontos e ficou em quarto lugar do Grupo A. Nas quartas de final do Troféu Interior, o time de Diadema visitou o Mirassol e venceu por 1 a 0.

Apesar da eliminação, o técnico Mazola Júnior fez questão de valorizar a campanha do Ituano e demonstrou que irá com força máxima para o duelo. Como nenhum jogador levou cartão vermelho no último jogo, terá o time completo.

Com isso, a base do time deve ser a mesma que enfrentou o Palmeiras. A única mudança pode ocorrer no ataque, pois Rafael Elias retorna. Ele não atuou no último jogo por pertencer ao Palmeiras e, com isso, o ataque foi formado por Aylon e João Victor.

Diferente do adversário, o técnico Sérgio Simões tem um problema para definir a escalação do Água Santa. O lateral-esquerdo Rhuan foi expulso na vitória por 1 a 0 diante do Mirassol. Uma opção é utilizar Alyson ou até improvisar o lateral-direito Alex Reinaldo.