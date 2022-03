Ao lado da família, cantora Iza ironiza rumores sobre suposta gravidez

26/03/2022 | 10:10



Pelo que parece, a cantora Iza não está à espera do seu primeiro filho com o produtor musical, Sérgio Santos.

Recentemente, uma fonte próxima à cantora afirmou que ela estaria à espera do primeiro filho após uma viagem às Maldivas, para celebrar três anos de casamento. Após a repercussão do assunto, Iza se pronunciou de maneira divertida e ironizou o assunto.

Ao lado da família, ela gravou alguns vídeos mostrando o que seria a foto do suposto bebê. Na hora em que os familiares olham para a tela do celular aparece a foto de uma caneca de cerveja, que seria a responsável por qualquer possível saliência na barriguinha da técnica do The Voice Brasil.

Vale pontuar que segundo a suposta fonte, ouvida pelo Extra, a cantora não iria revelar a gravidez agora porque está no início.