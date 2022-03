Após liderança, Lina avalia possíveis indicações e Natália revela medo de conversar com brother. Confira tudo o que rolou na madrugada do BBB22

26/03/2022 | 10:10



A nova liderança de Linn da Quebrada está movimentando a casa mais vigiada do Brasil! Após ela entrar no tão sonhado quarto, os participantes não falam de outra coisa a não ser votação!

Na companhia de Natália, Eslovênia, Lucas e Jessi, a líder da semana comentou sobre uma possível indicação. Vale pontuar que Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva desistiram da prova e declararam Linn como a nova líder.

Eu acho que seria chato da minha parte indicar um dos meninos, seria até incoerente pro público ver tudo isso, vocês não acham? Depois de um gesto tão bonito, parece quase uma facada nas costas, disse ela.

Os brothers ainda falaram sobre a prova do anjo, que será disputada neste sábado, dia 26. Natália deixou claro que apenas Arthur Aguiar não pode pegar o colar:

Amanhã só uma coisa que não pode acontecer: Arthur não pode ganhar Anjo. Porque, se Arthur ganhar Anjo, a votação vai vir pra gente, disse.

Mas, se ele ganhar Anjo, vai fazer o quê, mulher?, questionou Linn.

Se for autoimune, quem você vai indicar? Eli ou Gustavo?, rebateu Natália.

Quem também falou sobre votação foi Douglas SIlva. Na varanda da casa, o ator e Gustavo falaram sobre as possíveis indicações:

Do casal Disney, tem alguém que você não votaria?, perguntou Gustavo.

Não votaria no Lucas agora, mas a 'Eslova' tá aí. Mas tem que ver, para não queimar voto, respondeu DG.

Na Eslô votaria eu, você, Jessi, talvez a Nat, não sei. PA também não sei, analisou Gustavo.

Natália revela medo de conversar com Arthur Aguiar

Durante outro bate-papo, Natália revelou aos seus companheiros de jogo que tem vontade de conversar com Arthur Aguiar, mas sente um certo receio:

Eu tenho medo de conversar com ele, vocês acreditam? Eu sinto vontade, mas eu tenho muito receio. Eu tenho receio de falar as coisas e ele pegar e manipular as minhas palavras, e converter em uma situação em que ele saia como uma vítima, explicou.