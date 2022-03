Obituário - 28 de março de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/03/2022 | 05:19



SANTO ANDRÉ

Felipe Barberini, 95. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maximino Luís Veríssimo, 95. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hisao Yamamoto, 93. Natural do Japão. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim Gomes Arrais, 89. Natural de Campos Sales (Ceará). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Isoldino Olímpio da Cunha, 87. Natural de Piui (Minas Gerais). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Carmelita de Souza Lima, 86. Natural de Piritiba (Bahia). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Pensionista. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza Elias da Silva, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Pereira, 82. Natural de São Caetano. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jair de Lima, 81. Natural de Jacareí (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Garcia Ferreira, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Elizabeth Laier Pereira, 67. Natural de Flora Rica (São Paulo). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adiceu Sá dos Santos, 48. Natural de Urandi (Bahia). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Pedreiro. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro Romano, 73. Natural de Bueno Brandão (Minas Gerais). Residia em Utinga, Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Fernandes, 72. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro Leme da Silva, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Vendedor. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Sérgio da Cruz Lopes, 51. Natural de São Caetano. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Comerciante. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Manoel Capristano da Silva, 84. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Jardim da Colina.

José Rubira Cavalheiro, 77. Natural de Nova Europa (São Paulo). Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

João Luiz Borges, 73. Natural de Presidente Kubitschek (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

José Evangelista da Silva, 91. Natural de Conceição do Mato Dentro (Minas Gerais). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 24, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Rissi Lima, 82. Natural de Bebedouro (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 24, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Maria Elisângela Leite Spinola, 34. Natural de São José dos Pinhais (Paraíba). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.