Prefeitura de Santo André anuncia programação de aniversário da cidade

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



24/03/2022 | 17:36



Para comemorar os 469 anos de Santo André, celebrado dia 8 de abril, a Prefeitura da cidade divulgou hoje o calendário de atividades que serão promovidas por diversos bairros do município durante todo o próximo mês. Com tema ''''''''Doar é um ato de amor'''''''', a programação especial contempla cerca de 100 eventos culturais, esportivos e de lazer, além de campanhas de doação de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade de Santo André, que beneficia 116 entidades sociais, com alcance de mais de 15 mil famílias. O calendário também promove entregas de equipamentos públicos, obras e novos projetos.

As primeiras festividades ocorrem no primeiro final de semana de abril. No sábado, dia 2, o Paço Municipal estará de portas abertas, das 10h às 17h, com diversas atividades para toda família, com jogos, quadras esportivas, slackline, espaço kids, espaço para bikes com triciclos, praça de alimentação, entre outros. No mesmo dia, no Parque Central da cidade, às 18h, será realizado o Cinema no Parque, com exibição da animação ''''''''Viva – A Vida É uma Festa''''''''. Já no domingo (3), os andreenses poderão curtir no Parque Central, das 10h às 17h, atrações musicais, com apresentações da Orquestra Sinfônicade Santo André e um concerto de tributo a Led Zeppelin com a Banda Ledness.

Ao lado do vice-prefeito da cidade, Luiz Zacarias (PL), e da primeira-dama e presidente do Núcleo de Inovação Social, Ana Carolina Barreto Serra, o prefeito Paulo Serra (PSDB) relembrou a volta da celebração presencial após dois anos de pandemia. "A comemoração do aniversário de Santo André foi diferente nos últimos anos, em 2020 realizamos a iniciativa de aplausos na janela para cidade, e no ano passado tivemos a live solidária. Não deixamos de comemorar o aniversário, mas foi diferente, e a gente sabe que o ato de confraternizar é natural do povo brasileiro. Poder estar junto das pessoas, se reunir, ter um pouco de cultura, de lazer, de qualidade de vida mesmo. Estamos muito felizes de anunciar essa programação depois dessa guerra (pandemia) que nós vivemos, e que tudo indica está acabando", ressaltou o prefeito durante coletiva de imprensa realizada no Paço Municipal.

Além dos eventos de celebração, também serão entregues novos equipamentos públicos e anúncio de novas obras para cidade. Entre as principais estão: inauguração da Creche do Mirante I (2); início da construção de 10 novos Ecopontos (6); inauguração do Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes (8); inauguração da Unidade de Saúde de Paranapiacaba (9); início da nova ciclofaixa de lazer (24) e inauguração do Pet Parque Norio (Praça Vereador Norio Arimura) (27).