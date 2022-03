Ademir Medici

Garoava forte na manhã de 11 de março de 2022 quando deixamos a Estação Ferroviária de Ribeirão Pires. Os três historiadores que nos acompanhavam – Ademar, Octavio e Pedro – abrigaram-se junto ao antigo bar no coração da cidade, cuja foto original aparece no “Álbum de São Bernardo”, de João Netto Caldeira, editado em 1937.

O passeio rendeu muito. Em cada parada, novidades da história de Ribeirão Pires, como esse cartão postal lançado pela Opas Postais Publicitários, com apoio da Aciarp (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires).

O historiador Wanderley dos Santos descobriu que a capela do Pilar data de 1714. É a segunda mais antiga do Grande ABC, se for considerada a capela reconstruída de São Sebastião, padroeiro de Rio Grande da Serra, que seria do século XVII.

EM LIVRO

Wanderley dos Santos escreveu o livro “História de Ribeirão Pires” há quase meio século. Foi publicado, em primeira edição, como apostila, na administração do prefeito Valdírio Prisco, em 1975, e em edição definitiva em 2017, por iniciativa do historiador Marcilio Duarte, autor de pesquisa complementar.

Na capa do livro, Antônio Correa de Lemos, o capitão-mor considerado fundador de Ribeirão Pires; ao fundo, a capela do Pilar.

O livro de Wanderley traz informações sobre as propriedades do mestre de campo Antônio Pires de Ávila, que dá nome a Ribeirão Pires.

E ATENÇÃO...

Depois das emoções da I Semana Ribeirão Pires 2022, Memória prepara a II Semana, a ser iniciada domingo, com uma visita à empresa Dianda, que produzia o papel higiênico Tico-Tico. Quem lembra?

Crédito a foto 1 – Divulgação: Walter Gallo

RELIGIOSIDADE. Caminhada pela Estrada do Pilar em 1962: pela área passa hoje o Rodoanel

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

CONSTRUÇÃO. Pedro Manoel Cordeiro, Ademar Bertoldo e Octavio David Filho: subsídios à História de Ribeirão Pires

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 25 de março de 1972 – Ano 14, edição 1801

MANCHETE – Inglaterra intervém na Irlanda do Norte.

RIBEIRÃO PIRES – O diretor do Fumest (Fundo de Melhoramentos das Estâncias do Estado de São Paulo), professor Fábio Gamba, esteve em visita, ontem (24-3-1972), aos principais locais da cidade. Em pauta: a transformação de Ribeirão Pires em estância hidromineral.

EM 25 DE MARÇO DE...

1902 – Roma, 25 (Agência Havas) – Os pedreiros que estão construindo o monumento sobre o qual será erigida a estátua do rei Vitor Manoel se declararam em greve.

1922 – O Estado construía monumentos ao longo do Caminho do Mar, entre São Bernardo e Baixada Santista, com vistas às festas do centenário da Independência. O presidente do Estado, Washington Luís, acompanhava pessoalmente as obras.

A agência francesa Maison Latine enviava o jornalista E. Danon ao Brasil para elaborar reportagem sobre o centenário da Independência.

Fundado, em Niterói (RJ), o Partido Comunista Brasileiro.

1957 – Criada a Comunidade Econômica Europeia.

1987 – Manchete do Diário: greve dos bancários atinge 80% de adesão em todo o País.

HOJE

Dia da Constituição

Dia Nacional da Comunidade Árabe



MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Getulina, Itirapina e Vista Alegre do Alto.

Pelo Brasil: no Maranhão, Afonso Cunha; no Pará, Bagre; em Santa Catarina, Caçador; no Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim; no Ceará, Cariús, Frecheirinha, Paracuru e Porteiras; em Goiás, Goianira; em Pernambuco, Lagoa do Ouro e Verdejante; em Alagoas, Mar Vermelho; no Amazonas, Maraã; no Rio Grande do Sul, Restinga Seca; e no Piauí, São Miguel do Tapuio.

SANTOS DO DIA

Dimas, chamado de “o bom ladrão”. Crucificado ao lado de Cristo. Há, em São Paulo, uma paróquia a ele dedicada. Fica na Vila Nova Conceição.

Irêneo de Sírmium

Anunciação do Anjo à Virgem Maria

