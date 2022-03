Santo André desafia e quer surpreender RB Bragantino

Dérek Bittencourt



23/03/2022 | 00:01



O Santo André quer voltar a uma semifinal de Campeonato Paulista após 12 anos. Para isso, tem de passar pelo Red Bull Bragantino, hoje, a partir das 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. As equipes dividiram o Grupo D na primeira fase e o time do Interior terminou na frente, com 20 pontos, contra 15 do Ramalhão. Apesar disso, os andreenses chegam para este desafio com boas perspectivas.

“É um novo campeonato, preparação diferente, jogo eliminatório, então a gente precisa estar concentrado, minimizar o erro, porque qualquer falta de atenção, qualquer detalhe contra, pode custar a desclassificação, assim como do outro lado qualquer detalhe a favor, aquele algo a mais, pode nos garantir uma classificação frente a um adversário dificílimo. Então é ajustar os detalhes, manter a confiança, a motivação, o bom ambiente que construímos. Isso é fundamental”, ressaltou o técnico Thiago Carpini.

O treinador reconhece o favoritismo do adversário, mas salientou que o Ramalhão vai se impor, como fez contra São Paulo, Corinthians e Palmeiras. “A gente tenta não abrir mão dos nossos comportamentos, do que a gente trabalha e coloca como ideia. Foi assim contra os grandes, em jogos apertados, onde tivemos boas apresentações, criamos chances. Foram nossas únicas derrotas. Esperamos repetir a mesma boa partida, mas com resultado melhor”, finalizou.