Enner Valencia e Alan Patrick treinam e podem reforçar Internacional diante do Cruzeiro

A forte chuva que castiga Porto Alegre não impediu que o Internacional treinasse na manhã desta quarta-feira. E o técnico Eduardo Coudet teve duas grandes notícias durante as atividades: os titulares Enner Valencia e Alan Patrick treinaram normalmente e podem voltar a defender a equipe na visita ao Cruzeiro, no sábado.

O meia sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda diante do Real Tomayapo, na Copa Sul-Americana, e desfalcou o time por cinco jogos. Já o atacante equatoriano vinha atuando com dores no tornozelo desde o Campeonato Gaúcho, em lesão sofrida no clássico com o Grêmio, em fevereiro.

O retorno das importantes peças dá alívio ao técnico Eduardo Coudet, bastante vaiado, assim como o time, no empate por 1 a 1 diante do Atlético-GO, domingo, no Beira-Rio, por 1 a 1. O time gaúcho saiu atrás do marcador e não teve forças para buscar a virada.

Depois de duas vitórias seguidas no Brasileirão, o Inter perdeu do Athetico-PR e empatou com os goianos em jogo que valia a liderança isolada. A meta é brigar pelo topo da tabela e Coudet espera ter seu maestro e seu goleador no Mineirão para voltar a surpreender fora de casa, como fez no 1 a 0 sobre o Palmeiras.

O colombiano Borre assumiu a vaga de Valência e desencantou com dois gols nos últimos dois jogos, enquanto Maurício não conseguiu substituir Allan Patrick à altura e vem recebendo muitas críticas. Para piorar, o jovem meia ainda sofre com assédio de outras equipes.