Mato alto em terreno da Transpetro incomoda moradores da Vila Palmares

22/03/2022 | 00:01



Mato alto vem tirando o sossego dos munícipes da Vila Palmares, em Santo André. O matagal fica em um oleoduto da Transpetro, empresa de transporte e logística de combustíveis ligada à Petrobras, localizado na Rua Armando Rocha. Segundo o representante dos moradores do bairro, quem passa pelo local tem que conviver, além do grande volume de mato, com animais e insetos que vivem no matagal.

“Em primeira instância, informaram que a Petrobras (Transpetro) não tem equipe para enviar com a assiduidade que necessitamos. A empresa disse que temos que aguardar as podas periódicas, que (no momento) não atendem à necessidade do local, já que ocorrem apenas uma vez ao ano. Todas as vezes, para que a poda ocorra fora deste intervalo, temos que fazer diversas reclamações por meio do número 168”, conta Renan Silva Delminda, 34 anos, autônomo, ao falar sobre o recente pedido de poda feito à Transpetro.

O mato cresce nos dois lados das passagens que ligam as ruas Armando Rocha e Quatá a Avenida Gago Coutinho, próximo à divisa com São Caetano. O volume das laterais tem bloqueado aos poucos a trilha e dificultado a vida dos munícipes, já que o matagal tem aumentado a presença de insetos e bichos peçonhentos como ratos, baratas e aranhas, o que gera um temor aos que se arriscam em passar pelo lugar.

Ainda segundo Renan, que é um dos diretores da Amovipa (Associação dos Moradores da Vila Palmares e Adjacência), a poda precisa ser feita “para não chegar ao ponto em que esteja impossível de transitar”. O morador relata que também tentou solicitar o serviço com a Prefeitura de Santo André, que informou que realizaria o corte até o fim de fevereiro e depois estendeu o prazo para o fim de março.

Ao Diário, o Paço andreense explicou que em duas semanas o problema estará resolvido. “O mato alto está em um terreno que pertence à Transpetro. A empresa está realizando a roçagem em uma área anterior a essa e fará o corte do mato na Rua Armando Rocha em até 15 dias”, informou a administração andreense.