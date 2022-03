Em 7 anos, Represa Billings perde 10% da sua capacidade

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



22/03/2022 | 00:01



Imagine que você comprou uma caixa-d’água de 1.000 litros porque é essa a demanda da sua família. Mas alguém esqueceu o reservatório destampado e todo tipo de coisa caiu lá dentro. Agora o equipamento só consegue armazenar 750 litros. É exatamente isso o que ocorre atualmente com a Represa Billings, um dos maiores mananciais da Região Metropolitana, que já perdeu 25% da sua capacidade de armazenamento. Hoje, no Dia Mundial da Água, a professora, pesquisadora da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e coordenadora do projeto IPH (Índice de Poluentes Hídricos), Marta Marcondes, afirma que os últimos 10% foram desperdiçados desde 2015.

Segundo dados do governo do Estado, a Represa Billings tem capacidade original de armazenamento de 995 milhões de metros cúbicos (ou 995 mil caixas-d’água de 1.000 litros). Perder 25% da sua capacidade significa deixar de armazenar 248,7 milhões de metros cúbicos de água, o equivalente a 99,5 mil piscinas olímpicas.

A docente apontou que, atualmente, os índices que indicam a capacidade de armazenamento do reservatório – segundo dados da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), o sistema Rio Grande, que faz parte da Represa Billings, tinha ontem 104,1% de sua capacidade disponível – não levam em conta essa perda causada por assoreamento no leito da represa. “Quando a gente fala que o reservatório tem 80%, 100% da sua capacidade, não é a mesma capacidade de quando ele foi criado”, reforçou.

Marta explicou que o monitoramento da qualidade da água começou em 2015, quando já havia perda de 15% na capacidade. “De lá para cá, a gente vem perdendo ano a ano. Isso ocorre por conta da ocupação das margens da represa, que resulta no despejo de detritos e esgoto in natura (sem tratamento), especialmente nas regiões dos braços do Rio Grande, Taquacetuba e Bororé, mas também no corpo central da represa”, pontuou a especialista. Além de perder capacidade de armazenamento, esses despejos comprometem a qualidade da água.

Apesar disso, Marta relatou que também existem locais da represa onde a qualidade da água tem se mantido em níveis bons, como os braços Rio Pequeno, Capivari e Rio das Pedras, todos em territórios do Grande ABC. “Isso mostra que nas áreas mais preservadas, onde as prefeituras realmente evitam ocupações, a represa está mais viva”, afirmou. A professora lembrou que cuidar do manancial deveria ser a principal prioridade para todas as esferas de governo. “É possível fazer, porque temos locais da represa onde a água está limpa. Mas é necessário um esforço conjunto. Todas as cidades precisam decidir por isso. O Rio Pinheiros está sendo despoluído, mas é preciso despoluir as microbacias, o Rio Tamanduateí, os córregos que chegam até ele”, completou.

A Sabesp informou que não utiliza água diretamente da Represa Billings para abastecer a população. A captação é feita no braço Rio Grande, que é separado por barragem do corpo central da represa. O Sistema Rio Grande atende cerca de 1,4 milhão de pessoas no Grande ABC.

A companhia destacou que investe continuamente em saneamento na área da Billings, visando recuperar a qualidade da água e o entorno por meio da coleta e tratamento de esgoto da região da represa. A Sabesp explicou que o local é área de preservação permanente, com grande concentração de moradias informais, onde, por lei, não é possível implantar infraestrutura de saneamento sem autorização. A empresa não comentou sobre a perda de capacidade do reservatório.

