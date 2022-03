Sabrina Sato confirma que relação com Duda Nagle passou por crise e revela como foi superada

21/03/2022 | 08:10



Após anunciar a sua saída da emissora Record, Sabrina Sato concedeu uma entrevista ao Fantástico, que foi ao ar no último domingo, dia 20, e abriu o jogo sobre a sua vida pessoal e profissional, que promete muitas novidades.

Com um belíssimo look vermelho e brincos luxuosos, a apresentadora conversou com a jornalista Renata Capucci e confirmou pela primeira vez que a sua relação com Duda Nagle passou por uma crise.

- À noite, eu comecei a reservar uns dias pra gente: Esses dias a gente namora. Esses dias a gente janta .... Precisava eu e o Duda. A gente descobriu nas crises mesmo.

Sabrina contou que a crise foi superada através de terapia e muita conversa:

- Ela (a terapeuta) falou Sabrina, se você não reservar (um dia), não vai aparecer. Porque aí você vai estar cansada, ele vai estar cansado. Quando vocês se encontrarem, vão estar desgastados. E o relacionamento vai desgastando e passando por momentos difíceis. Então, a gente precisou encontrar um dia pra gente. Conversar mais, fazer aquelas DR?s sabe? Conversar sobre o relacionamento. E eu era aquela do relacionamento que fugia desse momento. Ele, ah, vamos conversar e eu calma aí que eu tenho que resolver um negocinho. E fugia. E ficava e guardava muito pra mim.

Renata então questionou se a relação melhorou após tudo isso e a apresentadora respondeu que sim:

- Muito! O quê? Parece que eu estou começando a namorar agora. Parece assim, que e assim, tudo está mais gostoso, né?

Sabrina Sato fala sobre as novidades em sua carreira profissional

Em outro momento da entrevista, Sabrina falou da alegria em ser a nova apresentadora do GNT. Ela vai estar ao lado de Astrid Fontenelle, no Saia Justa e também no comando do reality show Desapegue Se For Capaz.

- Para mim, está tudo começando agora. Pra mim, vai dar frio na barriga em todos os programa.

Sobre as expectativas para o Saia Justa, ela afirmou:

- Eu acho que vai ser um momento em que eu vou me divertir de verdade, sabe? Eu sou uma pessoa que eu nunca me preocupei ah, vou colocar uma roupa assim, o que será que vão ou não vão entender? Ah, vou sair desse jeito no carnaval, vão falar isso. Eu faço muito o que eu tenho vontade. Sigo muito o meu coração e acho também que tenho uma família que me apoia muito.

A reportagem também revelou que Sabrina é a nova embaixadora do Globoplay ao lado de Juliette e de Paulo Vieira.

Animada com as novidades, a contratada da Rede Globo brincou com Renata Capucci:

- Eu não estou nem acreditando, gente! Eu estou tão feliz, tão feliz de te reencontrar! E dessa forma: agora, a gente é mais do que amigas, a gente é colega de emissora! Você vai ter que me aguentar até na festa da firma!