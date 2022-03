Fase quartas de final do Paulistão confronta times do mesmo grupo

Anderson Fattori

21/03/2022



Depois de 12 rodadas estão definidos os oito times que seguem na luta pelo título do Campeonato Paulista e a dupla que vai disputar a Série A-2 em 2023. De acordo com o regulamento, os dois classificados de cada grupo se enfrentam nas quartas de finais, que começam amanhã com o duelo entre São Paulo e São Bernardo, classificados da Chave B, às 20h30, no Morumbi.

Na quarta-feira, jogam Red Bull Bragantino e Santo André, às 19h, em Bragança Paulista – os times se garantiram no Grupo D. Mais tarde, às 21h35, Palmeiras e Ituano, os melhores da Chave C, medem forças no Allianz Parque. Por fim, na quinta-feira, Corinthians e Guarani, que se classificaram no Grupo A, jogam às 19h, na Neo Química Arena.

Levando em consideração a classificação geral, o Palmeiras terminou com a melhor campanha da primeira fase de forma disparada. Com 30 pontos, o Verdão vai decidir em casa todas as fases, caso avance. O Corinthians foi o segundo colocado, com 23 pontos, mesmo desempenho do São Paulo, mas com vantagem nos critérios de desempate. O Red Bull Bragantino fecha do G-4 com 20 pontos. Essas equipes têm o benefício de atuar em casa nas quartas de final, mas, em caso de igualdade, a disputa da vaga será decidida nos pênaltis.

Fato curioso e que costumeiramente ocorre no sistema de disputa do Paulistão é que o Botafogo e o Mirassol, dois clubes que ficaram de fora das quartas de final na Chave C, tiveram pontuação suficiente para se classificar se estivessem em qualquer um dos outros três grupos. A opção por esse formato, porém, leva em consideração o número de datas disponíveis para a disputa do campeonato estadual, já que o sistema de pontos corridos, por exemplo, faria o Paulistão avançar no Campeonato Brasileiro, que está marcado para começar no dia 10 de abril.

A principal decepção da primeira fase foi o Santos. Considerado um dos quatro grandes do Estado, o Peixe fez uma campanha sofrível, tanto que escapou do rebaixamento apenas na última rodada e não conseguiu avançar no Grupo D. Esse é o segundo ano consecutivo que o time da Baixada fica de fora das fases decisivas.

REBAIXAMENTO

A luta pela permanência na Primeira Divisão do Campeonato Paulista ficou resumida a uma vaga, já que o Novorizontino, com apenas três pontos conquistados e nenhuma vitória em 12 partidas, já estava rebaixado há duas rodadas. Pior para a Ponte Preta, que mesmo com grande investimento e jogadores renomados no elenco, como o zagueiro Dedé e os atacantes Lucca e Ribamar, fez apenas nove pontos e terá que jogar a Série A-2 em 2023. Os dois times que caíram, aliás, vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro a partir de abril.