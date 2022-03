Estado admite abrir diálogo com S.Bernardo para assumir hospital

Evaldo Novelini

Do Diário do Grande ABC



21/03/2022 | 00:01



A Secretaria de Estado da Saúde disse estar “aberta a discussões com São Bernardo” para assumir a gestão do Hospital de Clínicas Municipal. A informação foi dada pela pasta em resposta solicitada pela equipe do Diário. A estadualização da unidade é pleito do prefeito Orlando Morando (PSDB), que já o apresentou formalmente ao governador João Doria e ao vice Rodrigo Garcia, ambos tucanos.

Em resposta ao jornal, que perguntou se havia alguma atualização sobre o pedido feito pelo prefeito, a Secretaria de Estado da Saúde disse que “tem apoiado as ações de saúde nos municípios e está aberta a discussões com São Bernardo para iniciativas que fortaleçam a assistência à saúde da população”. A pasta informou, ainda, que “foi parceira do município” e repassou R$ 50,2 milhões para custear leitos de Covid-19.

Já a Prefeitura de São Bernardo, em nota encaminhada pela Secretaria de Saúde, informou “que o assunto segue em discussão entre as esferas municipal e estadual”. Orlando Morando já cobrou a estadualização do equipamento ao menos duas vezes.

O argumento do chefe do Executivo é o de que o hospital presta socorro a habitantes de outras localidades paulistas, por isso deveria ter os custos cobertos pelo Estado. “Atendemos moradores de outros municípios, até de fora do Grande ABC. Muitos acidentados de rodovias que cortam a cidade”, explicou, fazendo referência à Anchieta e à Imigrantes.

A primeira vez em que Orlando falou oficialmente sobre a estadualização do Hospital de Clínicas foi em 10 de fevereiro. Naquela data, em reunião no Palácio dos Bandeirantes, onde estava acompanhado da primeira-dama e deputada estadual Carla Morando (PSDB), o prefeito conversou com Rodrigo Garcia.

A segunda ocorreu 14 dias depois, em São Bernardo. Em 24 de fevereiro, durante a solenidade que marcou o início das obras do BRT-ABC, o prefeito expôs o tema diretamente a João Doria. Em nenhuma das vezes, Orlando obteve resposta oficial.

COMPLEXO

Inaugurado em dezembro de 2013, o Hospital de Clínicas Municipal conta com 257 leitos. Até o ano de 2016, o local operava apenas com 40% de sua capacidade. Hoje, 100% da unidade está em pleno funcionamento, com 1.000 profissionais trabalhando diariamente. Localizado na Estrada dos Alvarenga, o equipamento foi inaugurado em dezembro de 2013 e exigiu investimentos de R$ 160,3 milhões.

Do total, R$ 82,1 milhões foram repassados pelo Ministério da Saúde, R$ 40 milhões pelo Estado e R$ 38,2 milhões como contrapartida do município, à época sob gestão do prefeito Luiz Marinho (PT).

O Hospital de Clínicas realiza procedimentos em cardiologia, neurologias de urgência, cirurgias de politrauma, cirurgias ortopédicas e outras especialidades clínicas. Com 36 mil metros quadrados de área construída, 11 pavimentos e equipamentos de alta tecnologia o empreendimento é reconhecido como um dos hospitais públicos mais modernos do País.

Recentemente, fruto de parceria com o governo do Estado, o empreendimento se tornou referência no tratamento cardíaco infantil. Pacientes de zero a 18 anos, residentes de todo o território paulista, são encaminhados ao Hospital de Clínicas de São Bernardo para realizar o tratamento, cirúrgico e ambulatorial.