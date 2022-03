Obituário - 21 de março de 2022

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Maria Auxiliadora do Nascimento, 95. Natural de Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Margarida Peto, 86. Natural de Itararé (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Emília Pompetti, 85. Natural da Itália. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Suzete Pascual Roncero, 78. Natural de Feira de Santana (Bahia). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

Ana Maria Kadi dos Anjos, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Europa, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irene Bondan, 69. Natural de São Miguel D’Oeste (Santa Catarina). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério Municipal de Descanso (Santa Catarina),

Cláudio Domingos da Silva, 67. Natural de Osasco (São Paulo). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleide Pimentel de Oliveira da Silva, 56. Natural de Ribeirão do Pinhal (Paraná). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Telemarketing. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Hideo Adashi, 94. Natural de Lins (São Paulo). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Chizuko Saito Katayama, 92. Natural do Japão. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Armindo Garcia, 91. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Ermelinda Vianna Nogueira Rao, 84. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Arminda Maia da Silva, 82. Natural de Bocaiuva (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Antonio Leite da Silva, 80. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Maria de Lourdes Felícia de Ramos, 78. Natural de Mataraca (Paraíba). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Antonio Augusto de Carvalho, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Real Parque, em São Paulo, Capital. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Jaciara Pedrosa Dantas, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Aparecida Schmidt, 74. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dioa 17. Cemitério dos Casa.

Carmo Antonio Betella, 70. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maura da Silva, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Marilucia dos Santos Monteiro, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Alexsander Alvaro Duarte, 47. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17. Vale da Paz, em Diadema.



SÃO CAETANO

Mercedes Munhoz Nogueira, 93. Natural de Atibaia (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

José Leoni Mendonça de Barros, 90. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 17. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Cleide Hypolito Sellani, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Advogada. Dia 17. Crematório Vila Alpina.

Maura Silva Rodrigues dos Santos, 57. Natural de São Caetano. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.



D I A D E M A

Anselmo Rodrigues, 94. Natural de Pote (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Conceição de Almeida Ferreira, 88. Natural de Dom Silvério (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 17. Vale da Paz.

Nelson Rozalvo Costa, 80. Natural de Capela (Alagoas). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Aparecida dos Santos, 78. Natural de Carmo do Rio Claro (Minas Gerais). Residia na Cidade Júlia, em São Paulo, Capital. Dia 17. Vale da Paz.

Maria Socorro Batista e Silva, 76. Natural de Formosa (Goiás). Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

José Pedro da Silva, 66. Natural de Sairé (Pernambuco). Residia no Jardim Novo Pantanal, em São Paulo, Capital. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Ernesto Hennieg, 66. Natural de Maracaí (São Paulo). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 17, em São Bernardo. Jardim da Colina.

João Quirino Barrada, 62. Natural de Mutum (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Luzinete Moura de Lima Araujo, 60. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Marcos Guimarães Martins, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Lucas. Dia 17, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.



M A U Á

Célia Regina Caram, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Aracy, em Mauá. Dia 17, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



RIBEIRÃO PIRES

Emyr Simões Pereira, 87. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Shiguenobu Suzuki, 79. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério São José.

João Torreson, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Ema, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Rodolfo Fialho Casarin, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.