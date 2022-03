Xiaomi 12: novo smartphone tem 3 câmeras e muita bateria

Beatriz Ceschim

Do 33Giga



18/03/2022 | 18:55



O novo smartphone da Xiaomi 12 acaba de chegar ao mercado. As vendas do aparelho começaram ontem (17), com promoções no Aliexpress. O dispositivo traz um slogan “master every scene” (domine todas as cenas, em tradução literal). Portanto, o modelo conta com um bom conjunto de câmeras e uma tela de alta resolução, além de muita bateria e um processador de ponta, para os usuários poderem aproveitar todos os momentos ao máximo. Confira as especificações dessa novidade.

Destaques do Mi 12

O Xiaomi 12 é equipado com uma câmera principal de 50MP, ultra grande-angular de 13MP e telemacro de 5MP, que garantem mais estabilidade e nitidez para as fotos. Já a frontal é de 32MP. Além desse conjunto fotográfico, o celular vem com inteligência artificial que colabora ainda mais com o resultado das imagens, com ferramentas como o Xiaomi ProFocus.

Esse recurso impede fotos tremidas e borradas, garantindo imagens mais claras e nítidas. Os usuários também conseguem fazer gravações em 8K e 4K HDR 10+. O modelo possui o One-click Al Cinema, que contém diversas opções para editar os vídeos, como Ultra Night Video, Parallel World, Freeze Frame Video e Magic Zoom.

O aparelho se destaca no seu desempenho, já que vem com o Snapdragon 8 gen 1 e um processo de tecnologia de 4nm. A tela do dispositivo também não deixa a desejar. Ela é de 6,28 polegadas em Amoled, com resolução FHD+ e tecnologia TrueColor – com som by Harman Kardon.

É possível adquirir o celular com três configurações de armazenamento interno e memória RAM, além de uma bateria de 4.500mAh, que pode ser carregada sem fio (50W) ou com o cabo (67W). O smartphone também é capaz de realizar carregamento reverso (10W), podendo fornecer uma carga para celulares, smartwatches e outros dispositivos. Além disso, o modelo possui o sistema Xiaomi AdaptiveCharge, que descobre os hábitos de carregamento do aparelho e cuida da vida útil da sua bateria.

Essa novidade da Xiaomi vem com o Android 12 e conectividade 5G. O aparelho terá quatro anos de modernizações de segurança e três atualizações de sistema. Dessa forma, os celulares dessa linha conseguirão se manter ativos e modernizados por muito mais tempo, durando até o Android 15.

Por fim, o novo smartphone da Xiaomi está disponível no mercado em um modelo leve e compacto de 69,9mm de espessura, que garante mais praticidade para os usuários. O dispositivo já pode ser comprado pelo link em uma das três cores: azul, roxo e cinza.