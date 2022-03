Santo André está entre os 15 municípios mais empreendedores do País

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



17/03/2022 | 00:01



Santo André está entre as 15 cidades mais empreendedoras do Brasil, segundo o Índice de Cidades Empreendedoras 2022, realizado pela Enap (Escola Nacional de Administração Pública), entidade vinculada ao Ministério da Economia, em parceria com a organização sem fins lucrativos Endeavor. O município é o primeiro do Grande ABC e o quarto do Estado de São Paulo no ranking do levantamento, que considera as 101 cidades mais populosas do País. Santo André ainda aparece na frente de capitais como Rio de Janeiro (15ª), Recife (18ª) e Salvador (39ª), por exemplo. A publicação é realizada com dados disponíveis no ano anterior à publicação.

Além do município andreense, também figuram no ranking outras cidades da região. São Bernardo aparece na 16° posição, Diadema em 50° e Mauá em 80° lugar – veja mais na tabela abaixo. A sexta edição do índice realizou análise abrangente dos 101 maiores ecossistemas locais de empreendedorismo no Brasil e considerou 48 indicadores municipais divididos em sete pilares: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso à capital, inovação, capital humano e cultura.

Segundo o índice, o estudo busca orientar os três públicos: gestor, empreendedor e cidadão. “O gestor público pode usar este índice para embasar uma análise abrangente da sua cidade e agir de forma eficaz sobre os pontos de melhoria relevantes para atividade empreendedora. Já o empreendedor pode usar o estudo para realizar escolhas informadas, analisando onde estão as melhores oportunidades para desenvolver seus negócios no País. O cidadão pode usar o índice para acompanhar o trabalho de seu governo e cobrar dos seus gestores as mudanças que precisam acontecer na sua cidade”, descreve o documento.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), atribui o resultado no levantamento aos investimentos promovidos no setor nos últimos anos. “Santo André realiza um trabalho muito importante de desburocratização e simplificação de processos, redução tributária, apoio ao empreendedor, além de criar um ambiente atraente para que novos investimentos venham para cidade. Todas essas ações têm gerado significativos resultados para o empreendedorismo do município. Mesmo neste momento de crise, os números mostram que a cidade tem respondido bem”, pontuou o chefe do Executivo durante ação do Circuito Andreense de Empreendedorismo (leia mais abaixo), realizada ontem na Praça Lisboa, na Vila Palmares.

PILARES

O secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, explica que para figurar nessa posição a cidade foi avaliada nos sete pilares do estudo e que em todas as áreas a administração andreense possui ações voltadas ao crescimento do empreendedorismo. “No indicador ‘ambiente regulatório’, por exemplo, as novas licitações e construções já podem ser realizadas de maneira 100% digital. A cidade também é referência na tecnologia 5G, que também impacta na infraestrutura que é oferecida ao empreendedor. Todos esses pilares são essenciais para oferecer um ambiente propício para gerar mais investimento e atrair investidores para o município. E quem colhe esses resultados é toda sociedade, com mais empregos e crescimento na economia”, esclarece o secretário.