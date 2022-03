Diadema já aplica 4ª dose da vacina contra a Covid

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



17/03/2022 | 00:01



Diadema é a única cidade do Grande ABC que já iniciou a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid em idosos com 80 anos ou mais. Poucos minutos depois de o governo do Estado anunciar oficialmente o reforço na imunização, a cidade abriu as portas de 19 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para ampliar a resposta imunológica do organismo desse público. Os outros municípios aguardam o envio de novas doses por parte do Palácio dos Bandeirantes ou estão traçando estratégias para essa nova fase da campanha.

No Grande ABC, de acordo com dados da Fundação Seade, do governo do Estado, são 48.119 moradores com 80 anos ou mais, sendo 16.079 em Santo André, 13.571 em São Bernardo, 5.883 em Mauá, 5.331 em São Caetano, 4.504 em Diadema, 2.137 em Ribeirão Pires e 614 em Rio Grande da Serra. Em todo o Estado essa população é de cerca de 900 mil pessoas. Podem ser imunizados os idosos que tenham recebido a terceira dose da vacina há pelo menos quatro meses.

“A ampliação da campanha de vacinação é uma importante decisão tomada pelo governo do Estado. Com a confiança e o amparo do Comitê Científico avançamos para a quarta dose. A recomendação é que todos os imunizantes disponíveis na rede poderão ser aplicados nesta nova etapa”, afirmou o governador João Doria (PSDB).

Até ontem, conforme orientação do Ministério da Saúde, a administração da quarta dose do imunizante estava sendo recomendada pelo Estado apenas para as pessoas imunocomprometidos com 12 anos ou mais.

De acordo com a coordenadora do PEI (Programa Estadual de Imunização), Regiane de Paula, a quarta dose em breve será estendida para pessoas com 60 anos ou mais, porém, ainda não há data definida para que isso ocorra. “Neste momento, de acordo com o que foi colocado pelo Comitê Científico, vamos focar na população de 80 anos ou mais. Neste momento é o nosso alvo”, afirmou Regiane.

Em Diadema, os idosos podem comparecer a 19 UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, sem necessidade de agendamento. Os equipamentos do Centro, Serraria, Paineiras e Promissão possuem horário estendido até as 18h.

Atualmente, a UBS Piraporinha está em reforma e quem está referenciado nesta unidade deve procurar a UBS Nova Conquista para receber a vacina. Para receber a quarta, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF e carteiras de vacinação (comprovantes nas cores verde e azul). “A dose adicional é recomendada para garantir maior proteção aos grupos mais vulneráveis. Os idosos têm mais riscos de sintomas graves e necessidade de internação. A vacina é a única forma de proteger nossos idosos”, afirma Ferla Cirino, coordenadora do Programa Municipal de Imunização de Diadema.

COBERTURA

De acordo com os boletins enviados pelas prefeituras, 94,6% dos moradores do Grande ABC com 5 anos ou mais já receberam uma dose da vacina, 86,2% foram contemplados com o segundo imunizante e 52,4% estão com o reforço em dia. Ainda não há balanço de quantas pessoas receberam a quarta dose em Diadema.