EC S.Bernardo quer antecipar vaga em visita do Rio Preto

Dérek Bittencourt



16/03/2022 | 00:01



O EC São Bernardo tem hoje a segunda oportunidade de garantir antecipadamente a classificação à segunda fase do Paulista da Série A-3. Depois de empatar por 2 a 2 com o Capivariano, cedendo a igualdade praticamente no último lance, a partir das 15h recebe o Rio Preto, no 1º de Maio.

Com 21 pontos, o Cachorrão é quarto colocado, enquanto o Jacaré soma 13, no 12º lugar. Independentemente da diferença, o técnico Renato Peixe prega respeito ao rival da vez. “Como vem sendo durante o campeonato, teremos mais uma partida difícil. O adversário tem mescla de atletas novos com experientes e também está em busca da classificação. Porém, precisamos retomar o caminho das vitórias e dar uma resposta dentro de casa ao torcedor. Temos que ter muita concentração do início ao fim para conquistar esses três pontos”, disse.