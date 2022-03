S.Bernardo investe R$ 60 milhões em 2021 para reforma de 160 escolas

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



16/03/2022 | 00:01



A Prefeitura de São Bernardo investiu apenas em 2021 a quantia de R$ 60 milhões para revitalizar 160 unidades de ensino do município por meio do Programa Escola Mais Bonita. Ontem, o prefeito Orlando Morando (PSDB) visitou as instalação da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Lourenço Filho, no bairro Planalto, que é um dos locais que está sendo reformado, consumindo R$ 2 milhões dos cofres públicos.

A expectativa é a de que os trabalhos no colégio, que incluem desde reconstrução de salas de aula, sanitários e depósito até adequações de acessibilidade, estejam finalizados até o fim do ano. “A escola marca a nossa vida e, nosso trabalho, enquanto poder público, é contribuir para que essa marca seja positiva para nossas crianças, proporcionando a elas uma educação de referência em um ambiente agradável e seguro. Uma das nossas metas é ter uma rede de ensino padronizada, com prédios reformados e equipados com tecnologia moderna, merenda de qualidade, equipe capacitada e aprendizado de excelência”, observa o chefe do Executivo são-bernardense, que aproveitou para celebrar o Dia da Escola, comemorado ontem.

Conforme explica a secretária da Educação de São Bernardo, Silvia Donnini, a reforma e ampliação da Emeb Lourenço Filho trará melhorias significativas ao dia a dia dos cerca de 280 estudantes da educação infantil e mais de 30 colaboradores. “Trata-se de um prédio inaugurado em 1968 e que demandava reparos importantes. Mais um avanço no nosso plano de revitalização dos prédios escolares”, disse a titular da pasta.

O plano de reforma da Emeb Lourenço Filho prevê desde a demolição e reconstrução de bloco anexo, com duas salas de aula, sanitários e depósito, adequação de acessibilidade, com a construção de escadas e rampas, cobertura das rampas de acesso ao bloco anexo, cobertura de acesso dos alunos, construção de novo reservatório de água, substituição do telhado e pintura.

Na área interna da unidade de ensino, as obras incluem o remanejamento da secretaria e criação de guichê para atendimento à população, reforma dos sanitários dos funcionários e depósito, adequações da lavanderia e almoxarifado, do sanitário e área de serviço, além de revisão das instalações elétricas e hidráulicas e de para-raios.

Além dos R$ 60 milhões investidos em 2021 por meio do Programa Escola Mais Bonita, desde 2017, a administração também mantém o Programa Escola Linda, que destina R$ 34 mil por unidade de ensino às APMs (Associações de Pais e Mestres) para compra e contratação de serviços autorizados pela comunidade escolar.