Rio Grande distribui 300 vale-gás de R$ 100

Thaina Lana



16/03/2022 | 00:01



A Prefeitura de Rio Grande da Serra realizou ontem, por meio da Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, a distribuição de vale-gás para 300 famílias. A doação dos vouchers, no valor de R$ 100 para aquisição de um botijão de 13 quilos, foi concedida pela Petrobras em parceria com a Fundação Banco do Brasil. O prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB) acompanhou a distribuição, que beneficiou as famílias selecionadas por meio do CadÚnico, programa vinculado ao governo federal.

“Agradeço à Petrobras e ao Banco do Brasil por ter selecionado nossa cidade para receber o vale-gás, especialmente neste momento de aumento dos combustíveis e do gás. Isso acaba afetando especialmente as famílias mais humildes, pois o gás é fundamental para preparar a alimentação. Além disso, essa ação fortalece a economia de nossa cidade, uma vez que os fornecedores de gás de cozinha são do município”, afirmou Claudinho da Geladeira.

A Prefeitura distribuiu, na última semana, 400 cestas básicas entregues pelo Fundo Social de São Paulo. O material foi retirado por entidades do terceiro setor e entregue para famílias beneficiárias do Programa Criança Feliz. O bispo Alaer, representante do conselho de pastores, falou sobre o trabalho que tem sido realizado pela entidade em Rio Grande da Serra. “A nossa distribuição é realizada para pastores de igrejas em diversas regiões da cidade. Com isso conseguimos alcançar um grande número de pessoas em bairros onde vivem muitas famílias em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes buscam ajuda nas igrejas. E a Prefeitura tem sido uma parceira essencial para nós e, principalmente, para a população, com participação cada vez maior em projetos como este”, ressaltou.

Para ser incluído no cadastro unificado e receber as cestas básicas, o morador de Rio Grande da Serra precisa procurar uma das entidades do terceiro setor parceira da Prefeitura, como a Associação Cristo Rei, Conselho de Pastores, Associação de Moradores do Parque do Governador, APAE, Aprisco, Profavi, Rede Social, Pastoral da Caridade (Igreja Católica) e Associação de Moradores do Bairro Sítio Maria Joana. É necessário informar o nome completo, CPF e telefone de contato.