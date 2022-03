Solteira, Yasmin Brunet aposta em vestido justinho e curte mesma festa do ex-marido, Gabriel Medina

15/03/2022 | 08:10



Solteiros, Yasmin Brunet e Gabriel Medina marcaram presença no mesmo evento na noite da última segunda-feira, dia 14! Separados recentemente, a modelo e o surfista prestigiaram o lançamento da marca de roupas da influenciadora digital GKay, no Pátio Benitto, em São Paulo.

Com um vestido justíssimo na cor azul e uma longa bota, Yasmin ostentou a sua ótima forma no local e posou sorridente para fotos. Já Medina, usou um look mais despojado e apostou em uma calça branca, camiseta regata, tênis e boné, mas sem perder o estilo.

Vale pontuar que os dois se evitaram no local e ficaram distantes um do outro. Esse foi o primeiro encontro público dos artistas desde que anunciaram a separação no começo de 2022.

Nos últimos dias, a modelo falou sobre decepção em suas redes sociais e os fãs apontaram como indireta ao surfista. Será?