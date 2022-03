Pedro Scooby, Viny e Gustavo formam o oitavo paredão do BBB22!

14/03/2022 | 01:10



Neste domingo, dia 13, rolou a formação do oitavo paredão do BBB22!

O Anjo da semana, Arthur Aguiar, deu início aos trabalhos da noite, imunizando Paulo André. O discurso de Arthur fez o amigo se emocionar muito, e o deixou muito grato.

As indicações começaram com o líder Lucas, que mandou Pedro Scooby ao paredão. Lucas mencionou o fato de Scooby não ser opção de voto da casa e às vezes demonstrar certa falta de comprometimento com o jogo.

- Ele não seria votado pelo voto da casa, então a única maneira dele ir seria por contra-golpe ou por indicação.

Mais uma pessoa teve direito de indicar uma pessoa: Eliezer. Como Tadeu Schmidt explicou na última quinta-feira, dia 10, a pessoa que fosse vetada da Prova do Líder teria direito de indicar alguém ao paredão no domingo.

E não parou por aí, Gustavo também teve direito de puxar uma pessoa e escolheu Viny justificando que ele é uma pessoa muito querida pela casa e também não iria ao paredão tão facilmente, além de ser amigo de Eli. Depois, no confessionário, ele disse que na emoção do momento achou que Eli não poderia ser puxado, e que se tivesse prestado mais atenção, teria optado por ele no lugar de Viny.

Para encerrar o grupo dos emparedados, não poderia faltar a indicação da casa, e o mais votado foi Douglas Silva.

E seguindo o costume de três pessoas no paredão, rolou prova bate e volta entre Gustavo, Viny e Douglas. A prova foi de sorte e aconteceu em duas etapas. Na primeira delas, Viny foi eliminado. Depois, quem conseguiu se livrar do paredão foi DG!

E aí, quem você quer ver fora do BBB22 esta semana?