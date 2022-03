Políticos lamentam morte da professora Lisete Arelaro

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



14/03/2022 | 07:00



Políticos do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) e do PT (Partido dos Trabalhadores) usaram as redes sociais para lamentar a morte da pedagoga e doutora em educação, Lisete Regina Gomes Arelaro, que faleceu no sábado, em decorrência de câncer. Lisete era professora emérita da USP (Universidade de São Paulo), foi diretora da Faculdade de Educação da Instituição, secretária municipal de Educação em São Paulo e Diadema e candidata ao governo do Estado de São Paulo, pelo PSOL, em 2018.

O prefeito de Diadema, José de Filippi Jr (PT), afirmou que recebeu com profunda tristeza e pesar a notícia de sua partida. “Uma amiga muito querida e que foi minha secretária de educação no meu primeiro mandato como prefeito de Diadema. Lisete sempre será uma referência na luta em defesa da educação. Deixou um legado que faremos o possível para honrar. Meus sentimentos aos familiares e amigos.” O deputado federal Vicentinho (PT), cujo domicílio eleitoral é em Diadema, também usou sua conta no Facebook para prestar homenagem à educadora. “Grande defensora nas lutas por educação de qualidade e pelos direitos educacionais do nosso povo”, escreveu.

A deputada federal Luiz Erundina (PSOL) expressou estar “terrivelmente triste com a partida da querida amiga Lisete Arelaro”. Erundina destacou que a pedagoga deixa um valioso legado como educadora e como militante socialista. “Vai fazer uma enorme falta na nossa dura luta em defesa da democracia e pela construção de um mundo mais justo e solidário.”

O velório de Lisete aconteceu ontem no saguão térreo do bloco B da Faculdade de Educação da USP e nas áreas externas adjacentes.