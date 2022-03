Prefeitura de Diadema decreta luto de 3 dias pela morte de Lisete Arelaro

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



14/03/2022 | 16:06



A Prefeitura de Diadema decretou luto oficial de três dias pelo falecimento da Profa. Dra. Lisete Regina Gomes Arelaro, ex-secretária de Educação da cidade. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial e se justifica pelo fato de Lisete ter prestado inestimáveis serviços ao município de Diadema no exercício do cargo de secretária de Educação.

Lisete foi secretária de Educação em Diadema em duas oportunidades – de 1993 a 1996 e de 2001 a 2002. Ela foi professora e diretora de escolas de ensino fundamental e médio, esteve na equipe da Secretaria de Educação em São Paulo entre 1989 e 1992 e era professora titular do Departamento de Educação da Universidade de São Paulo.

Além de toda contribuição à Educação, Lisete se destacou por ser seguidora do educador Paulo Freire. Ela integrou o time montado por Freire na gestão da ex-prefeita Luiza Erundina em São Paulo.

Em Diadema, sempre ao lado do prefeito Filippi (PT), professora Lisete liderou em Diadema a SECEL – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, tempo dos inesquecíveis Congressos de Educação, e tantos outros momentos que solidificam em Diadema seu extenso legado.

“Recebi com profunda tristeza e pesar a notícia da partida da companheira Lisete. Uma amiga muito querida e que foi minha secretária de educação no meu primeiro mandato como prefeito de Diadema. Lisete sempre será uma referência na luta em defesa da educação. Deixou um legado que faremos o possível para honrar”, disse Filippi.

No ano passado, professora Lisete participou de live conduzida pelo prefeito Filippi e pela secretária de Educação, Ana Lúcia Sanches, dentro dos debates populares para o PPA (Plano Plurianual) Participativo. Ela explanou sobre PPP Participativo e Gestão Democrática da Escola.