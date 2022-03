Avanço na mobilidade

Do Diário do Grande ABC



11/03/2022 | 23:59



Mais um passo importante foi dado nesta semana para que seja concluído até o fim do ano que vem o projeto do BRT-ABC. O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) conheceu detalhes do plano de implantação do corredor destinado a ligar o Grande ABC à Capital por meio de ônibus de alta velocidade. Após a apresentação, feita por engenheiros da Next Mobilidade, empresa detentora da concessão, o chefe do Executivo são-caetanense deve solicitar à Câmara aval para que o traçado passe pela cidade, etapa essencial para o andamento das obras, que foram iniciadas no mês passado, a partir de São Bernardo, pelo governador João Doria e pelo prefeito Orlando Morando, ambos tucanos.



Durante reunião realizada na quarta-feira, Auricchio sinalizou aos presentes a importância da obra ao dizer que o BRT vai contribuir para modernizar o sistema público de transporte do Grande ABC. Ao contar com mais um modal – que até dezembro de 2023, segundo estimativas oficiais, somar-se-á aos ônibus municipais e intermunicipais, às composições da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e ao trólebus –, a região passará a ter melhores condições de atender os passageiros com mais conforto, rapidez e segurança. O empenho de São Caetano é, portanto, fundamental para o prosseguimento do projeto, que deve movimentar cerca de R$ 4,6 bilhões em investimentos.



Ao acoplar o BRT ao seu sistema de transporte coletivo, a mobilidade urbana vai apresentar melhora significativa. Quanto mais a região priorizar as opções coletivas de deslocamento, menos carros estarão disputando espaço em ruas e avenidas, deixando-as, assim, menos sujeitas aos congestionamentos que, atualmente, prejudicam sobremaneira o bem-estar dos moradores ou visitantes das sete cidades. O Grande ABC está perto de travar. A única maneira de se evitar o colapso é apostar em projetos como o ora apresentado pela Next Mobilidade ao prefeito José Auricchio Júnior. A região conta com o apoio de São Caetano no enfrentamento do desafio que já desponta no horizonte.