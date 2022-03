Fechada durante pandemia, piscina do Dell’Antonia recebe aulas de natação

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



12/03/2022 | 00:01



A piscina do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, em Santo André, voltou a receber aulas de natação. Depois de ficar fechada durante toda a pandemia, já que o ginásio principal do equipamento serviu de hospital de campanha, a piscina agora sedia as atividades do projeto Natação Total, que contempla aulas gratuitas para moradores da cidade.

Os alunos do projeto são munícipes a partir dos 7 anos, com aulas separadas por categorias: 7 a 9 anos, 10 a 12 anos, 13 a 17 anos, e adultos. As aulas acontecem em diversos horários, sendo às terças e quintas-feiras e às quartas e sextas-feiras, para cada grupo, das 6h30 às 21h30.

“É enorme orgulho ver a nossa gente usufruindo de um espaço público completamente renovado. Mais um exemplo de que o nosso novo modelo de gestão funciona, com mais uma obra que tiramos do papel e mais um símbolo da cidade resgatado. Tenho certeza de que vamos formar muitos atletas aqui, além de colaborar para a saúde e qualidade de vida dos andreenses”, comentou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Foram efetivadas 2.500 inscrições pelo portal da Prefeitura. No dia 1º de abril, no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, das 8h às 21h, o munícipe interessado poderá verificar as possíveis vagas remanescentes e como proceder para efetivar matrícula.





MODERNIZAÇÃO

A piscina olímpica foi entregue totalmente reformada. As intervenções passaram pelas partes elétrica e hidráulica, cobertura, aquecimento, revestimento da piscina, reforma dos vestiários, reestruturação completa da sala de máquinas, pintura geral e instalação de iluminação em LED.

O espaço passou a contar com aquecimento a gás automatizado, com complementação solar, tratamento da água em ozônio (evitando ao usuário efeito alérgico) e um sistema de filtragem sustentável, que economiza cerca de 70 mil litros de água por semana e de 30% a 40% de produto químico.

Um dos objetivos da reforma foi adequar o equipamento para abrigar torneios nacionais e internacionais. O projeto contou com a consultoria de Ricardo Prado, ex-nadador, medalhista olímpico (prata em Los Angeles – 1984), campeão mundial e pan-americano, e que atualmente é diretor executivo da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos).