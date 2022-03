Inamar recebe dérbi decisivo entre Netuno e Ramalhão

Dérek Bittencourt



12/03/2022 | 00:01



O Estádio do Inamar, em Diadema, será palco de um dérbi muito importante, como há muito não se via, pela Série A-1 do Campeonato Paulista. A partir das 15h de hoje, a bola rola para Água Santa e Santo André, pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase da competição. Com campanhas similares, os times vão a campo com metas também parecidas: fugir do rebaixamento, seguir vivo na luta pela classificação e se aproximar da vaga na Série D do Brasileiro de 2023. Assim, é esperada partida bastante equilibrada e acirrada.

O Netuno soma dez pontos na classificação. Já o Ramalhão tem 11. Pensando exclusivamente na questão da degola à A-2, empate não seria mau negócio para os vizinhos. Isso porque o Novorizontino já foi rebaixado e a Ponte Preta, com oito pontos e saldo de -8, visita o Corinthians, às 18h30 de hoje, e, caso perca, fica em situação muito complicada para a última rodada.

Visando não depender de outros resultados e também projetando passagem às quartas de final, vitória para qualquer um dos lados é imprescindível. O Água Santa, terceiro colocado do Grupo A, ainda tem de torcer por tropeço da Ferroviária, enquanto o Santo André, vice-líder do Grupo D, só depende de si para avançar.

“Estamos nos preparando para os dois últimos confrontos (depois de receber o Ramalhão, visita o Santos, na 12º rodada) com o foco de buscar a classificação. Cada jogo vai ser como uma final para nós e vamos entrar com esse pensamento. São adversários complicados, ainda mais jogando a última rodada na Vila Belmiro. Mas estamos vivos e vamos em busca dos nossos objetivos”, declarou o lateral-esquerdo Alyson, do Netuno, que não terá os volantes Cristiano e Emerson e o meia Luan Dias, todos machucados.

“Todo clássico é jogo atípico, é diferente, tem atributos a mais. Mas a preparação é a mesma, o respeito por qualquer adversário é o mesmo. A gente trabalha muito em função daquilo que vai apresentar e no que observa dos jogos do adversário. Assisti aos últimos dois jogos do Água Santa, estudando, para se precaver ao máximo para um jogo de muita dificuldade, que a gente, assim como o Água Santa, precisa muito do resultado”, declarou o técnico Thiago Carpini, que não terá desfalques.