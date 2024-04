Com Thiago Silva titular, Chelsea reage e empata com Aston Villa fora de casa

Com o zagueiro brasileiro Thiago Silva titular praticamente o jogo inteiro, o Chelsea mostrou poder de reação e empatou por 2 a 2 com o Aston Villa, neste sábado, no Villa Park, em Birmingham, pelo Campeonato Inglês, após sair perdendo por 2 a 0. O resultado acabou não sendo a melhor opção para ambas equipes.

O Aston Villa precisava ganhar para ter um respiro por uma vaga na Liga dos Campeões. O time ocupa o quarto lugar da tabela e soma agora 67 pontos, sete à frente do Tottenham, que tem três jogos a menos. Já o Chelsea foi aos 48 pontos e permanece na zona intermediária da tabela.

O próximo confronto do Aston Villa será contra o Olympiakos, da Grécia, pela semifinal da Liga Conferência, na quinta-feira. Pelo Inglês duelará contra o Brighton, no domingo (dia 5). O Chelsea, por sua vez, vai receber o Tottenham, na quinta-feira, pelo Inglês.

Thiago Silva, que vinha ficando mais tempo no banco do que jogando, só foi substituído aos 45 do segundo tempo. O zagueiro brasileiro ainda não definiu onde atuará na próxima temporada.

O JOGO

Logo aos 4 minutos, McGinn recebeu cruzamento na área e chutou cruzado, mas a bola desviou em Cucurella e abriu o placar. O gol foi anotado contra para o zagueiro do Chelsea.

Aos 42 minutos, o time da casa ampliou após bate-rebate na intermediária a bola ficou com Rogers, que da entrada da área acertou um chute rasteiro no canto direito do goleiro.

Aos 17 do segundo tempo, Gallagher roubou a bola do brasileiro Douglas Luis (ex-Vasco e Manchester City) bem perto da grande área e sobrou para Mudryk, que tocou para trás e quem aproveitou foi Madueke, que chutou sem chances para o goleiro argentino Emiliano Martínez.

O empate saiu aos 36 em um belo gol de Gallagher, que de fora da área, bem perto da meia-lua, acertou um chute com a perna esquerda no ângulo direito do gol rival.

EVERTON VENCE

Na luta contra o rebaixamento, o Everton bateu o Brentford por 1 a 0, em casa, nesse sábado, e não tem mais risco de cair para a segunda divisão. A vitória fez a equipe ir aos 36 pontos (está em 15º), um ponto e uma colocação à frente justamente do Brentford. O Luton Town, primeiro time da zona de rebaixamento, soma 25 pontos restando apenas três rodadas.

O Luton Town será exatamente o rival do Everton na próxima rodada, sexta-feira. O Brentford vai receber o Fullham, no sábado.