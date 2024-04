Quatro clubes migram da Libra para a LFU, que tem 31 times e contará com 70% das partidas

Quatro clubes paulistas que integravam a Libra mudaram de lado e se juntaram à Liga Forte União (LFU). Ituano, Mirassol, Novorizontino e Ponte Preta, além do Botafogo de Ribeirão Preto, este que ainda não tinha aderido a nenhum bloco, decidiram fazer parte da LFU. O acordo foi oficializado na sexta-feira.

Todos os cinco clubes disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. Os novos integrantes têm o entendimento de que a venda conjunta dos direitos de transmissão com a LFU vai gerar mais receita. Também consideram estar mais alinhados aos princípios do modelo de divisão do que estavam em relação às ideias da Libra, grupo que é liderado por Palmeiras e Flamengo.

A LFU agora conta com 31 agremiações representadas e terá quase 70% dos jogos das principais divisões do futebol nacional. O bloco comercial vai dividir os direitos de transmissão do Brasileirão a partir de 2025. O grupo negocia com TVs abertas, pagas e plataformas de streaming para transmitir as partidas.

A LFU vai negociar todos os confrontos de seus membros na Série A do Campeonato Brasileiro na condição de mandantes. Os acordos valerão a partir de 2025, já que neste ano ainda vigoram os contratos assinados com a Globo em todas as plataformas - menos o Athletico-PR, que só tem contrato de TV aberta com a emissora.

Os times do bloco que disputam a Série A são: Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. Já Sport, América-MG, Goiás, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário estão em divisões inferiores, além dos cinco novos integrantes. O grupo tem assessoria da XP Investimentos.

"É um prazer muito grande receber esse grupo de clubes com quem sempre tivemos laços fortes de respeito e amizade. A chegada desses tradicionais clubes do futebol paulista reforça os princípios da LFU e nosso objetivo maior que é a formação da Liga Unificada com todos os clubes" afirmou Marcelo Paz, presidente da Liga Forte União.

"Estamos extremamente satisfeitos em fazer parte da Liga Forte União", disse Adalberto Delappe Baptista, presidente do Conselho de Administração do Botafogo-SP. "Acreditamos no modelo que nos foi apresentado e que a negociação conjunta irá gerar resultados positivos para todos os clubes".

Já a Libra, assessorada pelo BTG Pactual, tem nove equipes na elite do futebol brasileiro: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Grêmio, Bahia e Vitória. Também faz parte do bloco o Santos, que joga pela primeira vez em sua história a segunda divisão, além de ABC, Brusque, Guarani, Paysandu e Sampaio Corrêa. São 15 times no total.

A Libra já fechou acordo com a Globo para a transmissão dos jogos do Brasileirão de 2025 a 2029. O Estadão mostrou recentemente que o contrato deve ser benéfico a Palmeiras e São Paulo e pode ser ruim para Flamengo e Grêmio. O Corinthians, este que ainda não assinou o acordo e avalia outras propostas, também pode perder dinheiro.